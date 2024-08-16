本报记者 李心萍

制图：张丹峰

生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能加快培育壮大，高质量发展扎实推进……7月份国民经济运行总体平稳、稳中有进，总体延续回升向好态势。8月15日举行的国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍了7月份国民经济运行情况，并回答了记者提问。

消费延续恢复态势，投资规模继续扩大

观察经济运行的需求侧，7月份，随着各项扩内需、促消费政策发力显效，消费延续恢复态势，投资规模继续扩大。

看消费态势，7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%，比6月份加快0.7个百分点。

商品零售有所加快。7月份，商品零售额同比增长2.7%，增速比6月份加快1.2个百分点。在限额以上单位18个商品类别中，10类商品零售额同比增速回升。

服务消费增长较快。1至7月，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。在暑期旅游旺季带动下，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类消费增长较快。

新型消费不断拓展。从7月份数据看，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长12.7%，体育娱乐用品类零售额同比增长10.7%，新能源汽车零售量同比增长36.9%，数字消费、绿色消费、健康消费成为新趋势。

线上消费稳步提升。在直播电商、社交电商等新业态推动下，1至7月，实物商品网上零售额同比增长8.7%，快于社会消费品零售总额5.2个百分点；占社会消费品零售总额比重25.6%，占比较上半年提升0.3个百分点。

看投资态势，1至7月全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%。

制造业投资挑大梁。1至7月制造业投资增速比全部投资高5.7个百分点，对全部投资增长的贡献率为62.2%，比上半年提高4.7个百分点。

高技术产业走在前。1至7月高技术产业投资同比增长10.4%，高于全部投资6.8个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.7%和11.9%。

重大项目贡献大。1至7月计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.6%，拉动全部投资增长4.1个百分点。

设备更新成效显。在大规模设备更新政策带动下，1至7月，设备工器具购置投资同比增长17.0%，对全部投资增长的贡献率为60.7%；制造业技改投资增长10.9%，继续保持两位数增长，快于全部投资7.3个百分点。

观察外需，7月份货物进出口总额同比增长6.5%，比上月加快0.7个百分点，进出口累计规模创历史同期新高，货物进出口质升量增。

“总的来看，7月份市场需求继续恢复。但也要看到，一些发展中、转型中的问题还在显现，经济回升向好的基础还需要进一步巩固。”刘爱华说。

工业生产保持较快增长，产业结构持续优化

7月份，在宏观政策加力显效、新动能加快成长以及出口带动作用增强等因素综合作用下，工业生产保持较快增长，产业结构持续优化。当月规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%。具体而言：

八成行业近六成产品实现增长。7月份，在工业41个大类行业中，33个行业增加值同比实现增长，增长面达到80.5%。在统计的597种主要工业产品中，354种产品产量实现增长，增长面是59.3%，接近六成。

装备制造业发挥“压舱石”作用。7月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.3%，比上月加快0.4个百分点，拉动规模以上工业增长2.4个百分点，贡献率为47.9%，接近五成。

制造业新动能加快培育壮大。从行业看，7月份航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业等高端装备行业增加值同比分别增长18.1%、13.1%、11.0%，增速分别比6月份加快8.8、2.1和6.8个百分点。从产品看，民用无人机产品产量同比增长达到84.7%、服务机器人增长41.6%、集成电路增长26.9%、工业机器人增长19.7%，都实现了两位数的较快增长。

绿色产业绿色产品快速增长。7月份，新能源汽车产量同比增长27.8%，多晶硅产量同比增长27.3%、风力发电机组产量同比增长39.6%。

工业品国际竞争力持续提升。今年以来，虽然国际经贸环境错综复杂，但工业品出口增长有所加快。7月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，比上月加快2.6个百分点。在有出口的39个大类行业中，33个行业出口实现增长，增长面达到84.6%。其中，汽车行业出口交货值连续8个月保持两位数增长；通用设备、专用设备、化工行业也都实现了两位数增长。

企业预期保持乐观状态。7月份PMI中企业生产指数为50.1%，企业生产经营活动预期指数为53.1%，继续处于扩张区间。

有基础、有条件战胜发展和转型中的问题

展望下阶段，刘爱华表示，经济运行面临一些新的困难和挑战，外部环境更趋复杂，不稳定不确定因素明显增多；国内有效需求不足，新旧动能转换阵痛显现，不同领域之间发展出现分化，还有高温、暴雨、洪涝等短期因素也对经济运行产生了一定的扰动。

“既要增强风险意识和底线思维，积极应对风险挑战，又要保持战略定力，坚定发展信心，看到我国经济发展仍是有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。”刘爱华说。

从生产端看，新动能日益成为经济增长的新引擎。

传统产业转型升级稳步推进，新兴产业快速发展，产业提质升级为经济发展增添了新动力和新优势。1至7月，规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占比同比分别提高0.6和0.9个百分点；虚拟现实设备、新能源汽车等智能绿色产品都保持两位数以上增长，经济新的增长点逐步形成，有利于增强经济上行动力。

从需求端看，市场潜力、政策效力有望带动国内需求继续恢复。

“市场是最稀缺的资源，我国有14亿多人口，人均GDP连续3年超过1.2万美元，当前正处在消费潜力加快释放的时期。”刘爱华说，近期，各地区各部门加力推动消费提质升级，不断围绕国潮新品、区域特色优化消费供给，亲子游、演出游、赛事游、影视游等新型融合式消费快速发展，成为带动消费增长的亮点。

下一步，随着《关于促进服务消费高质量发展的意见》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》逐步落地实施，加上中秋、国庆等假期到来，国内消费市场潜力有望进一步释放。投资方面，随着“两重”建设项目提速建设，短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好，投资规模有望继续扩大。

从政策端看，宏观政策力度不断加大、效应持续释放。

刘爱华表示，党的二十届三中全会部署了一系列重大改革举措，有利于破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，有利于激发经营主体的积极性、主动性、创造性，将进一步凝聚社会共识、提振市场信心、激发内生动能。

未来，随着重大政策落地见效，重大举措加快推进，专项债、超长期国债加快发行，财政政策、货币政策等宏观政策取向一致性增强，将有助于形成推动经济增长的强大合力，为巩固经济回升向好态势提供有利条件。

“总的来看，尽管面临不少风险挑战，中国经济发展仍是有利条件占优，有基础、有条件战胜发展和转型中的问题，推动经济持续回升向好。”刘爱华说，当前，关键是要推动各项决策部署有效落实，把发展潜能转化为高质量发展的动能。

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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