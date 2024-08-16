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两部门印发意见

利用数字技术推动中医药发展

2024年08月16日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月15日电  （记者杨彦帆）近日，国家中医药管理局会同国家数据局印发《关于促进数字中医药发展的若干意见》（以下简称《意见》），提出用3—5年时间推动大数据、人工智能等新兴数字技术逐步融入中医药传承创新发展全链条各环节，促进中医药数据的共享、流通和复用，初步实现中医药全行业、全产业链、全流程数据有效贯通，全力打造“数智中医药”。

　　在数字化辅助中医服务能力提升方面，《意见》提出，“鼓励中医医疗机构推动业务流程数字化转型，打造集预防、治疗、康复、个人健康管理于一体的数字中医药服务模式”“鼓励建设具有示范性的智能化中药房、区域智慧共享中药房”“鼓励研发具有中医药特色的智能电子病历、智能预诊随访等系统，提升中医药数据智能化采集能力”。

　　为充分发挥中医养生保健优势，《意见》提出，鼓励利用大数据、人工智能等新兴数字技术研发中医健康监测设备和治未病健康管理平台，通过中医体质等中医数据采集记录，整合体检、疾控等数据，开展主动健康管理、个人健康画像、人工智能+医疗健康应用、重点人群健康保障、卫生健康决策支持系统建设与数据应用示范研究。

　　在数字化助力人才培养方面，《意见》提出推动名老中医诊疗数据开放共享。鼓励中医医疗机构应用数字技术建设“数字化传承工作室”“数字诊室”等，数字化记录教学行为，总结跟师学习、临床实践和疗效跟踪等经验，推动名老中医学术传承创新发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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