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国家现代农业产业园让农民更多分享产业链增值收益

推进利益共享 带动农民增收（新时代画卷·国家现代农业产业园⑤）

2024年08月16日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：山东滨州滨城区国家现代农业产业园已建立优质小麦订单种植基地200万亩，一年带动30万农户增收5.1亿元。
　　耿 燕摄（人民视觉）
　　图②：贵州习水县国家现代农业产业园高粱基地迎来丰收。
　　刘 勇摄（人民视觉）
　　图③：西藏芒康县国家现代农业产业园龙头企业收购农户种植的葡萄，带动农户持续、稳定增收。
　　曲 措摄（人民视觉）
　　图④：北京平谷区国家现代农业产业园，创新政府、企业、银行、村集体多方利益联结模式，建设300万只蛋鸡场项目，带动多方利益主体共赢。
　　马 林摄（人民视觉）
　　图⑤：广东化州市国家现代农业产业园与农户建立保底收购合作，带动农民增收。
　　钟叶苗摄（人民视觉）
　　图⑥：四川南江县国家现代农业产业园，金银花产业每年可吸纳农民就近务工2.5万人次。
　　程永红摄（人民视觉）
　　图⑦：重庆合川区国家现代农业产业园的一家蔬菜种植合作社年产蔬菜130余吨，带动周边30余户农户就业，年人均增收1.5万元。
　　辛 刚摄（人民视觉）
　　图⑧：浙江武义县国家现代农业产业园“菌光互补”种植基地。
　　朱 翚摄（人民视觉）
　　图⑨：山西平顺县国家现代农业产业园推动一二三产业融合发展，带动农民增收。
　　刘春旺摄（人民视觉）
　　数据来源：农业农村部

　　习近平总书记强调，要完善联农带农机制，注重把产业增值收益更多留给农民，让农民挑上“金扁担”。

　　农民增收是“三农”工作的中心任务。各地坚持把带动农民增收作为国家现代农业产业园建设的出发点和落脚点，创新利益联结机制，让农民更多分享产业链增值收益。

　　推进订单契约带农。鼓励入园农户、新型农业经营主体与加工流通企业签订订单合同，建立稳定产销对接关系。2023年，国家现代农业产业园中，订单农业模式带动农户达463.15万户，同比增8.33%，园内农民人均可支配收入超过3万元，比所在县（市、区）农民平均水平高30%以上。

　　推进收益共享带农。引导有意愿的农户与入园企业、新型农业经营主体建立紧密利益联结机制，通过保底收益、按股分红等方式推进收益共享。2023年，产业园股份合作模式带动农户达367.5万户，同比增4.92%。

　　推进拓岗就业带农。鼓励入园企业拓宽用工渠道，扩大岗位数量，吸纳更多农民就业。截至2023年，入园就业农民1339.77万人。

　　推进产村融合带农。推动产业发展与农村公共基础设施同步建设，持续提升村容村貌。

　　（本报记者  李晓晴）  

　　（“国家现代农业产业园”系列到此结束）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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