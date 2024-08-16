图①：山东滨州滨城区国家现代农业产业园已建立优质小麦订单种植基地200万亩，一年带动30万农户增收5.1亿元。

耿 燕摄（人民视觉）

图②：贵州习水县国家现代农业产业园高粱基地迎来丰收。

刘 勇摄（人民视觉）

图③：西藏芒康县国家现代农业产业园龙头企业收购农户种植的葡萄，带动农户持续、稳定增收。

曲 措摄（人民视觉）

图④：北京平谷区国家现代农业产业园，创新政府、企业、银行、村集体多方利益联结模式，建设300万只蛋鸡场项目，带动多方利益主体共赢。

马 林摄（人民视觉）

图⑤：广东化州市国家现代农业产业园与农户建立保底收购合作，带动农民增收。

钟叶苗摄（人民视觉）

图⑥：四川南江县国家现代农业产业园，金银花产业每年可吸纳农民就近务工2.5万人次。

程永红摄（人民视觉）

图⑦：重庆合川区国家现代农业产业园的一家蔬菜种植合作社年产蔬菜130余吨，带动周边30余户农户就业，年人均增收1.5万元。

辛 刚摄（人民视觉）

图⑧：浙江武义县国家现代农业产业园“菌光互补”种植基地。

朱 翚摄（人民视觉）

图⑨：山西平顺县国家现代农业产业园推动一二三产业融合发展，带动农民增收。

刘春旺摄（人民视觉）

数据来源：农业农村部