余剑锋

习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，系统阐述了新质生产力的深刻内涵、基本特征和发展要求，丰富发展了马克思主义生产力理论，是习近平经济思想的重要组成部分。习近平总书记强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。党的二十届三中全会《决定》提出，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。核工业作为高科技战略产业、国家安全重要基石，具有发展新质生产力的深厚底蕴和独特优势，必须深刻理解新质生产力的内涵要义，围绕推进能源革命、保障能源安全战略目标，以核能“三步走”战略实施为主攻方向，创新体制机制和发展模式，积极探索具有核工业特色的新质生产力发展路径。

增强核工业加快发展新质生产力的思想自觉

新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，是推进中国式现代化的重大战略举措，对我国经济社会发展将产生深远影响。核工业是事关国家战略安全的重要领域，在推进能源革命、保障能源安全等方面肩负着重要使命。中核集团将不断强化理论武装，深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述和重要指示批示精神，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，坚定不移发展壮大新质生产力，引领推动核工业高质量发展，加快建设核工业强国。

把握核工业加快发展新质生产力的独特优势

核工业具有科技含量高、产业链条长、产业配套要求高、对国民经济和相关产业发展带动作用明显等特点。核工业既是战略性、基础性、前沿性、颠覆性科技创新的主战场，也是催生产业变革新模式、新业态、新领域的前沿阵地。通过数十年的积累和发展，我国核工业已经形成了完整先进的核科技创新体系，拥有自主可控、安全可靠、竞争力强的完整核工业产业链体系，在新时代建设发展实践中历练了一支创新型人才队伍，拥有“两弹一星”精神、“四个一切”核工业精神和“强核报国、创新奉献”新时代核工业精神的优秀文化传统。党的十八大以来，我国核工业坚持安全发展、创新发展，全面提升核心竞争力，成功打造了以自主三代核电“华龙一号”、四代核电高温气冷堆首堆、多用途模块化小堆“玲龙一号”首堆、新一代“人造太阳”中国环流三号可控核聚变研究装置等为代表的一大批有影响力的国之重器，成功带动了核工业全产业链体系能力的大幅跃升和高端装备制造等相关产业的转型升级，受到国际核能领域的广泛关注。这些都是核工业在新征程上加快发展新质生产力的宝贵资源和独特优势。

聚焦核能“三步走”战略实施的主攻方向

核工业加快发展新质生产力，要大力推进核能技术革命，以“热堆—快堆—聚变堆”核能“三步走”战略实施为主攻方向，强化战略牵引性科技攻关，扎实推进自主三代核电“华龙一号”的技术升级和规模化发展，加快推进铀资源利用率和安全性更高的一体化快堆核能系统研发示范和商业应用，超前布局可控核聚变技术研发，抢占世界核科技竞争的战略制高点，为推进能源革命、保障能源安全、落实碳达峰碳中和战略目标提供高质量供给。同时，要加强科技成果转化应用，在核能供热、供汽、制氢等综合利用，核医疗等核技术应用，核环保、装备制造、先进材料等领域培育一批有市场需求、发展潜力、竞争优势的战略性新兴产业，积极布局核聚变等未来产业。大力推进核工业产业数字化、数字产业化，加快应用人工智能，塑造发展新动能，培育发展新优势。

改革完善适应新质生产力发展要求的新型生产关系

加快发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，构建新型生产关系。要强化国家战略引领作用，在国家科技重大专项等政策支持下推进核能“三步走”战略牵引性科技攻关，加大多元化科技研发投入保障力度。要强化企业创新主体地位，发挥行业领军中央企业对战略性科技攻关的主导作用，以企业为主体深化产学研深度融合，打造先进核能原创技术策源地和创新联合体，强化国家战略科技力量。要构建一体化战略体系和能力，整合利用各类创新资源，避免分散重复性研发，统筹利用行业力量资源，创新模式吸收社会资金参与，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。要着力打造战略人才力量，切实发挥院士、战略科学家担纲领衔作用，充分激发青年科技骨干人才的潜力和活力，大力培养年轻一代科技人才队伍，夯实发展新质生产力的人才基础。要增进国际交流与合作，把握世界发展趋势，走在科技革命前沿，用好国际创新资源。

新征程上，中核集团将充分发挥国家核科技工业主体作用，解放思想，砥砺奋进，担当作为，以核工业发展壮大新质生产力的成果成效，为推进中国式现代化建设贡献力量。

（作者为中国核工业集团有限公司党组书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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