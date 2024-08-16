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国开行：做好绿色金融大文章 服务加快经济社会发展全面绿色转型

2024年08月16日08:27 | 来源：人民网
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国家开发银行日前印发《国家开发银行做好绿色金融大文章行动方案》（以下简称《行动方案》），深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融等金融“五篇大文章”的决策部署，明确全行做好绿色金融大文章的总体要求、发展目标、重点任务、组织保障举措等，推动全行深入践行“绿水青山就是金山银山”重要理念，大力支持碳达峰碳中和、美丽中国建设、加快经济社会发展全面绿色转型等重大战略实施，助力发展新质生产力，为加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献力量。

《行动方案》提出，国开行要立足基础设施银行核心职能，主要做商业性金融机构干不了、干不好的业务，按照市场化法治化原则为绿色低碳循环发展提供支持，持续加大对基础设施绿色发展和低碳转型的支持力度。坚持系统观念，将绿色发展理念嵌入公司治理、企业文化、业务发展、经营管理全流程，全方位持续提升绿色金融发展质效。坚持守正创新，探索市场化投融资模式，发挥综合金融优势，积极支持气候投融资试点、绿色低碳先进技术示范项目等试点示范。统筹发展和安全，严守风险底线，将环境、社会和治理（ESG）融入投融资活动全流程，不断完善气候风险管理框架。

根据《行动方案》，国开行将加大对交通运输、物流流通、能源水利、城乡建设等基础设施领域绿色低碳发展和绿色低碳科技创新、重点产业转型升级的支持力度。服务区域协调发展，持续加大对长江大保护、黄河流域生态保护支持力度。

国开行将深入贯彻落实国务院《2024—2025年节能降碳行动方案》重点任务，积极助力节能降碳十大行动，立足主责主业支持化石能源消费减量替代、非化石能源消费提升，以及钢铁、石化化工、有色金属、建材、建筑、交通运输等行业节能降碳，支持节能降碳改造和用能设备更新，有效满足高耗能高排放行业低碳转型的合理融资需求。支持清洁运输、清洁取暖和重点行业超低排放改造，大力支持清洁能源的研发、投资、推广运用，促进煤炭清洁高效利用。

国开行将聚焦服务共建“一带一路”绿色发展，围绕绿色基建、绿色交通、清洁能源、生态环保以及气候变化、生物多样性保护、海洋污染治理等重点领域，持续深化多双边国际金融合作，主动参与绿色金融国际标准制定。

据介绍，今年以来，国开行发挥中长期投融资优势，着力加大绿色金融供给，积极支持重点行业和基础设施等重点领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，促进清洁低碳能源体系建设和绿色技术推广应用。今年1月至7月，国开行发放绿色贷款超过2900亿元，贷款增速高于全行各项贷款增速。

国开行首席业务官、业务发展部总经理刘培勇表示，国开行在业务发展中将强化职能定位，聚焦主责主业，优化资源配置，加大政策倾斜，丰富绿色金融产品和服务供给，提升绿色金融治理效能，积极开展外部合作交流，将生态价值观融入国开行企业文化，不断提升绿色金融服务质效，为加快经济社会发展全面绿色转型提供更加有力的金融支持。

(责编：董童、李源)
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