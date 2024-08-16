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买车首选新能源汽车；买家电优先考虑低能耗节能产品；点餐首选“小份菜”“一人食”……近年来，我国绿色消费呈现出新的特点，由“被动型”向“主动型”转变，“绿色潮流”正在神州大地上蓬勃兴起。

绿色消费作为一种新型消费模式，正逐渐成为培育新的经济增长点的重要途径。日前，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。记者观察到，《意见》首次对“绿色消费”进行系统部署。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对人民网记者表示，《意见》的发布对于推动全社会消费模式绿色转型具有深远影响，在为绿色消费提供政策引导和支持的同时，更在全社会范围内营造绿色消费的氛围和意识。

朱克力认为，政策出台为绿色产业发展注入新的动力，同时有望为经济社会可持续发展奠定更为坚实的基础。《意见》通过明确绿色转型的目标和路径，促进消费者对绿色产品的认知和接受度，进而推动市场需求转变。

全面推进绿色消费，供需两侧需共同发力。在供给端，《意见》提出，“引导企业开展绿色设计、选择绿色材料、推行绿色制造、采用绿色包装、开展绿色运输、回收利用资源，降低产品全生命周期能源资源消耗和生态环境影响”。

在需求端，《意见》提到，“增强全民节约意识、环保意识、生态意识”“抵制过度包装”“引导公众优先选择公共交通、步行、自行车等绿色出行方式”等。

朱克力认为，《意见》不仅鼓励消费者选择绿色、环保的产品和服务，还通过政策扶持和优惠措施引导企业生产更多绿色产品，从而形成良性循环。“这样一来，全社会消费模式将逐渐向着更加绿色、低碳方向转变。”

“目前我国绿色产品供给一定程度上已能满足市场需求，特别在一些大城市和发达地区。但在更广泛范围内，绿色产品供给仍然有待加强。”朱克力说。

对此，朱克力表示，在保障供给端的安全性和稳定性上，应从三方面重点发力。首先要加强绿色技术研发和创新，提高绿色产品质量和性能，以满足消费者多样化需求；其次要优化绿色产品生产流程，降低成本，提高效率，从而增加绿色产品市场竞争力；此外还要建立健全绿色产品认证和监管体系，确保绿色产品真实性和可靠性，增强消费者信心。

(责编：孙红丽、吕骞)

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