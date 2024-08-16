人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提升消费“含绿量” 激发经济增长新动能

欧阳易佳
2024年08月16日09:00 | 来源：人民网
小字号

买车首选新能源汽车；买家电优先考虑低能耗节能产品；点餐首选“小份菜”“一人食”……近年来，我国绿色消费呈现出新的特点，由“被动型”向“主动型”转变，“绿色潮流”正在神州大地上蓬勃兴起。

绿色消费作为一种新型消费模式，正逐渐成为培育新的经济增长点的重要途径。日前，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。记者观察到，《意见》首次对“绿色消费”进行系统部署。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对人民网记者表示，《意见》的发布对于推动全社会消费模式绿色转型具有深远影响，在为绿色消费提供政策引导和支持的同时，更在全社会范围内营造绿色消费的氛围和意识。

朱克力认为，政策出台为绿色产业发展注入新的动力，同时有望为经济社会可持续发展奠定更为坚实的基础。《意见》通过明确绿色转型的目标和路径，促进消费者对绿色产品的认知和接受度，进而推动市场需求转变。

全面推进绿色消费，供需两侧需共同发力。在供给端，《意见》提出，“引导企业开展绿色设计、选择绿色材料、推行绿色制造、采用绿色包装、开展绿色运输、回收利用资源，降低产品全生命周期能源资源消耗和生态环境影响”。

在需求端，《意见》提到，“增强全民节约意识、环保意识、生态意识”“抵制过度包装”“引导公众优先选择公共交通、步行、自行车等绿色出行方式”等。

朱克力认为，《意见》不仅鼓励消费者选择绿色、环保的产品和服务，还通过政策扶持和优惠措施引导企业生产更多绿色产品，从而形成良性循环。“这样一来，全社会消费模式将逐渐向着更加绿色、低碳方向转变。”

“目前我国绿色产品供给一定程度上已能满足市场需求，特别在一些大城市和发达地区。但在更广泛范围内，绿色产品供给仍然有待加强。”朱克力说。

对此，朱克力表示，在保障供给端的安全性和稳定性上，应从三方面重点发力。首先要加强绿色技术研发和创新，提高绿色产品质量和性能，以满足消费者多样化需求；其次要优化绿色产品生产流程，降低成本，提高效率，从而增加绿色产品市场竞争力；此外还要建立健全绿色产品认证和监管体系，确保绿色产品真实性和可靠性，增强消费者信心。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升消费“含绿量” 激发经济增长新动能
　　买车首选新能源汽车；买家电优先考虑低能耗节能产品；点餐首选“小份菜”“一人食”……近年来，我国绿色消费呈现出新的特点，由“被动型”向“主动型”转变，“绿色潮流”正在神州大地上蓬勃兴起。 绿色消费作为一种新型消费模式，正逐渐成为培育新的经济增长点的重要途径。…
财经观察：在“双向流动”中看见中国经济新活力
　　今年前7个月，我国货物贸易出口14.26万亿元，增长6.7%；72/144小时过境免签政策持续拉动入境游增长，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%…… 便利全球好物，让更多海外买家共享中国发展红利；笑迎八方来客，让更多国际友人体验东方大国魅力。在一进一出的“双向流动”间，展现出了我国经济发展的蓬勃活力与创新动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部