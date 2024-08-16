原标题：7月外资净增持我国境内债券200亿美元

本报北京8月15日电（记者温源）国家外汇管理局15日发布的数据显示，7月，外资净增持我国境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

国家外汇管理局相关负责人介绍，7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平。

该负责人表示，未来随着内外部环境改善，我国跨境资金流动平稳运行的积极因素将进一步增多。从内部看，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，有力提振市场信心，国内经济回升向好的态势将得到巩固和增强；外汇领域改革开放持续深化，外汇市场韧性将继续提升。从外部看，国际贸易有望恢复增长，世界贸易组织预计2024年全球货物贸易量将由2023年下降1.2%转为增长2.6%左右。同时，美联储降息预期增强，近期非美主要货币企稳回升，国际汇市环境有望逐步改善。

(责编：罗知之、李楠桦)

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