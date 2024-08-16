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全国集体林森林蓄积量达93.32亿立方米

2024年08月16日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：全国集体林森林蓄积量达93.32亿立方米

　　 本报北京8月15日电（记者姚亚奇）8月15日是全国生态日，国家林草局发布我国集体林权制度改革最新成果。2008年全国全面启动集体林权制度改革，截至目前，集体林地所有权、承包权、经营权分置运行机制基本建立，形成了集体所有、家庭承包、多元经营的格局，全面实现“山定权、树定根、人定心”。全国集体林森林面积21.83亿亩，比林改前增加37%；森林蓄积量93.32亿立方米，比林改前翻了一番；集体林地亩均产出300元，比林改前增长3倍多，呈现出生态美、百姓富的双赢局面。

　　 集体林改激发了农民扩绿、兴绿、护绿的积极性，集体林森林面积和蓄积量实现持续“双增长”，全国森林年涵养水源量达6289.58亿立方米，相当于16个三峡水库。森林储碳固碳量持续增加，我国林木植被碳储量107.23亿吨，年固碳3.1亿吨，吸收二氧化碳当量11.37亿吨，集体林在其中发挥了重要作用。林业产业总产值超9万亿元，形成了经济林、木材加工、旅游康养、林下经济4个万亿级支柱产业。

　　 国家林草局相关负责人表示，下一步，林草部门将进一步深化集体林权制度改革，推动山区林区“含绿量”“含金量”同步提升。积极稳妥推进集体林权制度创新，加快建成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。

(责编：罗知之、李楠桦)
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