原标题：我国已划定44604个生态环境管控单元

本报讯（记者张胜、冯家照、高建进）8月15日，在2024年全国生态日主场活动上，生态环境部发布生态环境分区管控制度改革创新成果。

成果显示，截至目前，生态环境部已推动建立了以“二三一”为标志的生态环境分区管控体系，并形成了一批实践案例。其中，“二”是“两级方案”，指的是分省、市两级制定生态环境分区管控方案。“三”是“三类单元”，包括优先保护、重点管控和一般管控三类单元。全国已经划定44604个生态环境管控单元，基本实现了全域覆盖。优先保护单元把该保护的区域划出来，与我国生态安全格局总体相匹配，占国土面积的54.4%。重点管控单元把资源能源消耗强度高、污染物排放集中等区域识别出来，涵盖6200多个产业开发区或集聚区，与国家经济社会发展格局相适应，占国土面积的14.1%。其他区域，实施一般管控，占国土面积的31.5%，为未来发展留足空间。“一”是“一张清单”，即针对每个生态环境管控单元，编制“一单元一策略”的差别化准入清单。

(责编：罗知之、李楠桦)

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