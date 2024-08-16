我国已划定44604个生态环境管控单元
2024年08月16日09:09 | 来源：光明日报
小字号
原标题：我国已划定44604个生态环境管控单元
本报讯（记者张胜、冯家照、高建进）8月15日，在2024年全国生态日主场活动上，生态环境部发布生态环境分区管控制度改革创新成果。
成果显示，截至目前，生态环境部已推动建立了以“二三一”为标志的生态环境分区管控体系，并形成了一批实践案例。其中，“二”是“两级方案”，指的是分省、市两级制定生态环境分区管控方案。“三”是“三类单元”，包括优先保护、重点管控和一般管控三类单元。全国已经划定44604个生态环境管控单元，基本实现了全域覆盖。优先保护单元把该保护的区域划出来，与我国生态安全格局总体相匹配，占国土面积的54.4%。重点管控单元把资源能源消耗强度高、污染物排放集中等区域识别出来，涵盖6200多个产业开发区或集聚区，与国家经济社会发展格局相适应，占国土面积的14.1%。其他区域，实施一般管控，占国土面积的31.5%，为未来发展留足空间。“一”是“一张清单”，即针对每个生态环境管控单元，编制“一单元一策略”的差别化准入清单。
(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 提升消费“含绿量” 激发经济增长新动能
- 买车首选新能源汽车；买家电优先考虑低能耗节能产品；点餐首选“小份菜”“一人食”……近年来，我国绿色消费呈现出新的特点，由“被动型”向“主动型”转变，“绿色潮流”正在神州大地上蓬勃兴起。 绿色消费作为一种新型消费模式，正逐渐成为培育新的经济增长点的重要途径。…
- 评论
- 关注