本报记者 董蓓

原标题：“小包裹”跑出新活力

8月13日，今年全国第1000亿件快递在新疆乌鲁木齐某电商仓库完成揽收。今年快递业务量突破千亿件比2023年提前71天。

快递业是经济发展与消费活力的“晴雨表”。国家邮政局监测数据显示，今年我国快递业务量月均超130亿件，创历史新高，“小包裹”跑出新活力。

折射经济发展活力与韧性

“快递业务量突破千亿件，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示。

今年以来，快递业月均业务收入超1000亿元，创历史新高，为服务线上经济发展、促进产品要素流动提供了有力支撑；上半年，快递业最高日业务量超5.8亿件，3月以来，单月业务增量均保持在20亿件以上——一组亮眼的数据，映射出快递市场发展持续向好的态势。

足不出户也能品尝甘肃天水的麻辣烫，最快48小时就能收到新疆伽师的新梅……快递业在规模持续壮大的同时，不断拓展服务网络，区域发展结构更加均衡，中、西部地区业务量加速增长，成为带动行业发展的重要力量。

国家邮政局年初提出，要持续优化发往部分区域的电商快件寄递服务，引导主要快递企业优化运营模式，推动电商平台完善销售方式，实现快递企业有件必发目标。以新疆为例，今年，随着快递企业联合电商平台在新疆地区逐步试点推行服务提升计划，引领新疆加入包邮区。

快递企业调整建包方式，探索快递进疆集运仓模式，并在乌鲁木齐、阿克苏等地建设转运枢纽，实现了运输、分拣、投递等环节的资源整合，电商快件寄递服务得到明显改善。数据显示，今年新疆日均快递投递量增加近百万件，目前新疆地区超千万件商品实现包邮，过半行政村都实现了送货进村，对推动农特产品疆内收购、疆外销售“两张网”建设发挥了积极作用。

“快递进村”激发乡村振兴潜能

夏秋交替，正是葡萄大量上市时节。江西南昌经开区樵舍镇常丰村的连片果园内，当地特产夏黑葡萄缀满枝头。从果园采摘到交易运输，在快递的护航下，承载着农民致富梦的果实从田间地头快速运至百姓手中。

“现在正是瓜果飘香季，南昌转运中心已累计发出各类蔬果近101万斤，日均发货量近0.48万斤。有单立接、随叫随到是我们的工作常态。”中通快递江西转运分中心负责人孙林平介绍。

百公里外的宜春樟树市电子商务进农村三级物流体系共配中心，几辆中型厢式货车停在卸货口，一条条伸缩皮带机深入货车内部，将包裹从传送带上源源不断地运送出来。自动化分拣流水线的操作台上高速相机快速读取运单信息，自动化分拣设备高速运转，经过处理的包裹被精准分拣到各个格口。

现场负责人吴绍贵告诉记者，这个县域共配中心总面积有1.3万平方米，日均可处理快递10万件以上。

“快递进村让收寄包裹方便多了，不仅节省了时间，还压缩了经营成本，我们正学着搞网上直播带货，把农产品销往更多地方。”樟树灌山种植专业合作社负责人陈邵明说。

2024年是“快递下乡”工程启动十周年。十年间，邮政“快递下乡”“快递进村”“一村一站”工程推动农村邮政快递网络下沉，激发乡村振兴巨大潜能，农村地区收投快件量十年间增长超10倍。特别是在中西部地区，快递企业持续加大基础建设投入，逐步完善县级寄递公共配送中心、乡镇标准化服务网点、村级寄递物流综合服务站等县乡村三级基础设施，农村寄递服务更加快速准确，区域发展的均衡性和协调性得到提升。

截至目前，我国已累计建成1200多个县级公共寄递服务中心、超30万个村级寄递物流综合服务站，建成较为完善的农村寄递物流体系，在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着重要作用。

数智技术助力快递“加速跑”

在菜鸟无锡智能仓内，自动搬运机器人穿梭在高大的蓝色货架之间，消费者下单后，自动搬运机器人接收到系统指令后将对应的商品送到分拣人员手中，将以往的“人找货”变为“货到人”。

该智能仓负责人介绍，机器人的应用，可节省50%人力成本，减少95%的工作人员步行距离，使物流效率提升3倍以上。

快递包裹数量越来越多，物流速度却越来越快，这背后离不开智能科技的广泛应用。有了新技术加持，快递行业正重塑运行模式，加快培育发展新动能。

在海南三亚、广西柳州等地，快递行业持续增设自动分拣设备，投用智能监控、智能安检等智能化装备，有效提升作业效率与安全水平。与此同时，试点推行“室外无人车+室内机器人”“无人车+快递柜”等寄递服务新方案，无人机实现跨海、翻山、进村多场景常态化运营，无人驿站逐步成为末端配送的有力补充。此外，各地不断深化大数据、云计算、数字孪生等技术应用，为推动供应链数智化转型提供重要助力。

国家邮政局相关负责人表示，将因地制宜培育和发展新质生产力，把数字化和智能化触角更加充分地延伸到快递收转运派的各个环节，有效提高全要素生产效率，并推动服务链条与先进制造业相融合，更好地服务经济社会发展。

(责编：罗知之、李楠桦)

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