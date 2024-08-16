袁传玺

原标题：大模型如何练好“内功”

随着人工智能技术的不断突破，以大模型为代表的生成式人工智能正以前所未有的速度迅猛发展。从自然语言处理到图像识别，从智能推荐到自动驾驶，大模型正逐步渗透到生活的方方面面，展现出巨大的潜力和价值。然而，在高速发展的同时，大模型行业也面临着诸多挑战，练好“内功”成为其持续发展的关键。

第一，需要不断提升大模型基础能力，包括模型的准确性、泛化能力、鲁棒性等方面。只有在这些基础能力上不断精进，大模型才能更好地应对复杂多变的应用场景，提供更加精准、可靠的服务。因此，科研人员和企业需要不断投入研发资源，优化算法，提升模型性能。

第二，需要加强对不同行业的理解和融合。各个行业具有独特的特点和需求，大模型在落地应用时需要深入了解行业知识，并将其融入模型中。只有这样，大模型才能更好地适应行业需求，提供更加贴合实际的解决方案。因此，大模型行业需要加强与各行各业的交流合作，共同推动大模型在各行业的深度应用。

第三，需在算力、数据、安全等方面下足功夫。算力是支撑大模型运行的重要基础，需要不断优化算法和硬件，提升算力效率。数据是训练大模型的关键资源，需要建立完善的数据采集、处理、存储和共享机制。安全则是大模型应用的重要保障，需要建立完善的安全防护体系，确保模型在应用过程中不泄露敏感信息，不引发安全风险。

总之，只有在提升基础能力、加强行业融合、优化算力效率、完善数据机制以及加强安全防护等多方面不断精进和创新，大模型行业才能在未来的发展中保持领先地位，为我国实现高质量发展提供强大助力。

(责编：罗知之、李楠桦)

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