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低空经济与动力电池会擦出怎样的火花

李春莲
2024年08月16日09:13 | 来源：证券日报
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原标题：低空经济与动力电池会擦出怎样的火花

近日，江西省发展改革委起草了《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见（征求意见稿）》。不仅仅是江西，截至目前，河南、成都、上海等多地都发布了助力低空经济发展的方案，低空经济成为当下最火爆的赛道，受到资本和企业的青睐。

近段时间以来，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等多家国内头部动力电池企业积极布局低空经济领域，通过推出高性能电池产品、与电动垂直起降航空器（eVTOL）制造商合作等方式，抢占市场先机。

随着相关政策的持续推动和技术的不断成熟，eVTOL等低空交通工具有望成为低空经济领域中，最早迎来商业化爆发周期的细分板块。作为其中最重要的核心零部件，动力电池需要拥有更高的能量密度、更快的充电速度、更长的循环寿命，成为助力低空经济“起飞”的重要推动力。

低空经济的快速发展对动力电池的性能提出了更高的要求，促使动力电池企业加大研发投入，推动技术革新。比如，固态电池等新一代电池技术因在高能量密度、高安全性和长寿命等方面的优势，被视为eVTOL等低空交通工具的理想选择。

事实上，动力电池行业的发展也面临挑战，“内卷”之下行业价格战加剧，企业盈利空间不断被压缩，如何实现产业转型升级是企业面临的重要命题。在低空经济“起飞”的过程中，动力电池企业如何在技术上实现突破，更关系着行业未来走向。

首先，动力电池企业可以通过投资入股等方式，与低空经济领域相关企业建立紧密的合作关系，强强联合共同开发适合低空经济需求的电池产品。

以宁德时代与峰飞航空的合作为例，双方签署了战略投资与合作协议，共同致力于eVTOL航空电池的研发。通过合作，宁德时代将先进的电池技术应用于低空经济领域，推动了eVTOL技术的发展和商业化进程。同时，峰飞航空作为低空经济企业，借助宁德时代的品牌影响力和技术实力，提升自身产品的竞争力和市场占有率。这种跨领域的合作不仅有助于解决技术难题，降低研发成本，还能提高生产效率，推动整个产业链的发展。

其次，低空经济企业可与动力电池企业共同组建研发团队，针对eVTOL航空电池高能量密度、长寿命、快速充电等需求，进行专项研发。

最后，双方可整合各自的供应链资源，形成优势互补的供应链体系。动力电池企业可确保电池的稳定供应和质量控制，而低空经济企业则可提供定制化的飞行器平台和市场需求信息。通过供应链协同，双方可共同优化生产流程、降低采购成本、提高生产效率，从而实现成本的有效控制。

蓄势“起飞”，乘势而上。低空经济的发展为动力电池行业打开了巨大的市场空间，不仅为动力电池企业带来了新的发展机遇，也将推动行业技术的持续革新。低空经济与动力电池未来会擦出怎样的火花，值得期待。

(责编：罗知之、李楠桦)
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