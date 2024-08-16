人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

AI检测AI：“矛”更利还是“盾”更坚

吴叶凡
2024年08月16日09:15 | 来源：科技日报
小字号

原标题：AI检测AI：“矛”更利还是“盾”更坚

近年来，人工智能（AI）技术推动生产力快速发展，但同时也因技术滥用导致各种问题。

为监督AI技术使用，如今市面上不乏各类用于检测AI生成内容（AIGC）的工具，如普林斯顿大学学生开发的GPTZero、斯坦福大学研究团队推出的DetectGPT等。我国一些研究团队也陆续发布各类检测工具，如西湖大学文本智能实验室研发的Fast-DetectGPT。

人类的创作与AIGC之间存在哪些差异？AI检测工具如何根据差异进行识别？AI检测工具如何应对越来越聪明的大模型？带着这些问题，记者采访了有关专家。

AI创作套路化明显

“虽然大模型在不断发展迭代，但到目前为止，AIGC与人类的创作在用词用语、逻辑语法等方面依旧存在明显区别。”Fast-DetectGPT研发者之一、西湖大学文本智能实验室博士生鲍光胜说。

在用词用语上，AIGC有相对固定的偏好。“不难发现，一些词语会反复在语段中出现。”鲍光胜举例说，有研究发现，大模型应用于英语学术论文写作时，“delve”（深入研究）一词的使用频率大大提高，这是因为大模型习惯用这个词对语句进行润色修改。

在逻辑语法上，AIGC惯常使用的一些语法搭配方式，在人类创作中可能并不常见。“受模型建模的影响，AIGC有相对固定的行文逻辑和表述模式，且这些模式会不断地被重复。人类在行文上则更为灵活，没有固定套路。”鲍光胜说。

北京大学信息管理系师生比较了AI生成与学者撰写的中文论文摘要。研究结果同样显示，AI生成的摘要具有较高同质性和较强写作逻辑性，并惯用归纳总结等学术话语体系；学者撰写的摘要则具有显著个性化差异，使用凸显实际含义的搭配较多，并常用与国家政策密切相关的词语。

哈尔滨工业大学一名研究生向记者讲述了他使用大模型的实际感受：“当我给大模型提供一些材料让它扩写，它每次都用相同的套路——把给定的材料拆解开，分为若干点论述。总体来说感觉它写得比较‘僵’。”

AIGC相对套路化的创作，可能会影响人类的用语习惯。“随着越来越多人用AI创作或润色文字，人类会受到潜移默化的影响，这或将影响整个社会对语言的使用。”鲍光胜说。

三种路径识别文本

如何准确识别AI生成内容？鲍光胜介绍，目前主要有三种技术路径进行检测，分别是模型训练分类器法（也被称为监督分类器法）、零样本分类器法、文本水印法。“三种检测方法本质上都是利用AI检测AI，且各有优劣。”鲍光胜说。

模型训练分类器法，首先要收集大量人类创作内容与AIGC，然后以此为基础训练一个能区分两类内容的分类器。“这是目前被广泛使用的一种方法，但缺点较为明显。”鲍光胜解释，用于训练分类器的数据有限，很难覆盖所有类型和语言的文本。分类器在训练数据覆盖的文本领域或语言上检测准确率较高，反之准确率则较低。而且，模型训练往往需要较高成本，数据规模越大，训练成本越高。

相比之下，零样本分类器法不需要对机器进行训练，也无需收集数据。它利用已训练好的大模型，抽取语言模型生成文本的特征，据此来区别人类与机器。“似然函数是零样本检测法中比较常用的基准之一，它可以简单理解为一段文本在某个模型的建模分布中出现的概率。概率是一种特征，不同的概率体现了人类创作内容与AIGC的差异。”鲍光胜进一步解释，“零样本分类通过综合考虑多种函数特征来区分人类创作内容与AIGC。”

如今，很多大语言模型几乎覆盖了互联网上的全部数据。因此，相比于模型训练分类器，零样本分类器在不同领域、不同语言的文本上表现较为一致。

不过，零样本分类器也存在明显缺点。一方面，现有零样本分类器依赖生成文本的源语言模型进行检测，这意味着如果是未知源模型生成的文本，分类器就无法准确检测。另一方面，为提高检测准确率，零样本分类器往往需要多次调用模型，这增加了模型的使用成本和计算时间。

“文本水印法则是一类‘主动方法’。区别于前两类方法，它不是检测已生成的文本，而是在AI生成文本时加入水印。人类虽然看不出这些水印，但却能通过技术手段检测出来。”鲍光胜说，文本水印法的准确率较高，但缺点在于水印可能被人为弱化甚至移除。此外，对于无法访问模型内部结构的大语言模型，技术人员可能无法在生成内容时成功加入水印。

检测技术需不断改进

“未来，我们要不断更新、完善现有技术，力争实现快速、准确、低成本检测，在大模型这把‘矛’越来越锋利的同时，让检测技术这面‘盾’更为坚固。”鲍光胜说。

记者了解到，为提升检测准确性，目前市面上的商用AI检测软件大多融合了多种技术手段。国内外研究团队也在进一步完善相关技术。

例如，西湖大学文本智能实验室团队在DetectGPT基础上研发的Fast-DetectGPT模型，可提升AI检测准确性，缩短检测时间。“Fast-DetectGPT与其他零样本分类器原理一致。其中一个创新点在于，我们提出通过条件概率曲率指标进行检测。”鲍光胜说，“与DetectGPT相比，Fast-DetectGPT在速度上提升340倍，在检测准确率上相对提升约75%。”

对AI检测AI的前景，有两种截然不同的观点。一种观点认为，未来AIGC将会与人类创作极为相似，以至于检测工具无法判别。还有一种观点认为，随着技术发展，检测技术或将赶超大模型技术，实现对AIGC的有效识别。

“目前，无论是AI生成的文字、图片还是视频，都在技术可识别的范畴之内。相较于文字，图片和视频甚至可以直接被专业人士肉眼识别。期待未来通过大模型技术的不断进步，推动检测技术发展。”鲍光胜说。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升消费“含绿量” 激发经济增长新动能
　　买车首选新能源汽车；买家电优先考虑低能耗节能产品；点餐首选“小份菜”“一人食”……近年来，我国绿色消费呈现出新的特点，由“被动型”向“主动型”转变，“绿色潮流”正在神州大地上蓬勃兴起。 绿色消费作为一种新型消费模式，正逐渐成为培育新的经济增长点的重要途径。…
财经观察：在“双向流动”中看见中国经济新活力
　　今年前7个月，我国货物贸易出口14.26万亿元，增长6.7%；72/144小时过境免签政策持续拉动入境游增长，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%…… 便利全球好物，让更多海外买家共享中国发展红利；笑迎八方来客，让更多国际友人体验东方大国魅力。在一进一出的“双向流动”间，展现出了我国经济发展的蓬勃活力与创新动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部