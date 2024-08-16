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2024年上半年我国智能手机销量同比增长4%

罗云鹏
2024年08月16日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：2024年上半年 我国智能手机销量同比增长4%

记者从日前举行的“Counterpoint行业对话：中国手机市场上升周期洞察”主题沙龙获悉，中国智能手机市场回暖，今年上半年中国智能手机销量同比增长4%，预计全年销量可回升至2.7亿部以上。

Counterpoint是一家市场调研机构。该机构中国区研究负责人齐英楠介绍，2024年上半年，中国智能手机市场前6名分别为vivo、荣耀、苹果、华为、OPPO及小米。

根据该机构数据，vivo与荣耀手机销量同比增长5%和9.6%，均高于行业平均水平。“只有用户满意，vivo才有能力、有可能持续让员工、合作伙伴和股东满意。”vivo副总裁、vivo中国区总裁程刚说。

苹果手机销量同比下降13%。通过降价促销，苹果在3月和6月两个时间段保住了16%以上的市场份额。

齐英楠介绍，在中国智能手机市场，OLED（有机发光二极管）屏幕占比已超七成，半数以上智能手机采用5000万像素主摄像头，国产品牌正推动大容量电池普及。

值得一提的是，人工智能、折叠屏等已成为中国智能手机厂商竞逐的新赛道。荣耀、vivo、OPPO、小米等均推出手机端侧自研大模型，vivo、OPPO等厂商还在开发语音和图像处理大模型。

Counterpoint预计，2025年中国智能手机增长动能将主要来自产品力的提升。齐英楠说，基于对领先厂商的观察可以发现，伴随用户消费观念和需求的升级，高端化和人工智能等前沿技术已经在实践中展示出对品牌增长的强劲推动力。在此背景下，手机厂商纷纷在旗舰产品矩阵、产品形态功能创新、品牌建设等方面加大投入，以把握新的增长机遇。比如，不少手机厂商都在影像赛道上发力。影像看似是拍照，实则涉及算法、模型等多方面，其更新迭代看似是性能的提升，其实也是在满足手机用户的消费需求。

与会专家认为，随着生成式人工智能应用场景的普及，消费者有望认可人工智能手机概念，有助于提升中高端手机用户换机意愿。

(责编：罗知之、李楠桦)
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