位于福建省三明市沙县区的将军山，最近格外热闹。

山脚下，沙县区凤岗街道际硋村的林农魏发松每周都要来看看。他种了近3年的林下作物，这几个月就要迎来第一次收获了。放眼望去，牛奶根、穿山龙、黄精、草珊瑚等遍布林间。“好山好水孕育好产品。如今不砍树也能致富，亩均年收益少说也有千元！”魏发松说。

山林里，沙县区国有林场场长鲍兴坤也是常客，这里有他们培育的立体种植示范林。沿着山路往上走，闽楠、鄂西红豆等珍贵阔叶树套种其间；再向上，10多米高的人工杉木林郁郁葱葱。“山下种药，山上种树，山间套种珍贵树种。通过立体科学种植，我们的树木长势更好，林间利用率大大提升，亩均收益是单纯种树的10倍。”鲍兴坤说。

山间小道上，马岩休闲度假有限公司总经理张敏正带领游客参观。依托好生态，这里建起一片森林康养基地。“正值暑假，游客周周爆满。住林间小屋，品生态美食，客人来玩，看中的就是好生态。”张敏说。

山上能种树，山下能种药，山间能旅游。分类经营，丰富产品，提高林业空间利用效率，这是近年来福建探索完善林业生态产品价值实现机制的一个缩影。

2023年，福建森林覆盖率达65.12%。而过去，广大林农守着青山，生活不富裕，乱砍、盗伐现象也一度比较严重。2002年，福建在全国率先开展集体林权制度改革，随着林改的推进，从砍树到种树，荒山变青山；从卖木头到卖多种林业生态产品，青山逐渐点绿成金。现如今，林业生态产品如何更丰富？山林利用率如何进一步提升？林业效益如何进一步增加？福建不断寻求从好到更好的答案。

制度保障是基础。从“分山到户、均林到人”的林权证；到推动“三权分置”改革，将经营权从承包权中分离；再到林下空间经营权证，一张张凭证的发放，让越来越多的林业经营主体定了心。

“生金”方式越发丰富。从卖木头，到卖林下经济产品，到更大范围的林业生态产品，林业生态价值实现路径不断拓宽。在南平市延平区，从过去无序养殖，到实现“由乱到治”“由治到美”的蝶变，如今依托山林好生态，“一瓶奶”“一朵花”“一根竹”等生态绿色产业蓬勃发展。2023年，延平全区百合花种植面积8500亩，产值达6亿元；乳业年产值达20亿元。

森林绿色产业的效益如何进一步提升？在山区，技术短板是企业的普遍难题。基于此，南平市绿色产业创新服务平台应运而生。企业研发有哪些技术瓶颈？在哪里又有答案？通过平台即可精准对接。位于南平邵武市的兴达竹业有限责任公司，曾长期受困于竹建材的易腐问题。企业将需求上传至平台后，平台对接专家库，兴达竹业与来自武夷学院、南京林业大学专家的研发方向精准匹配。双方碰撞需求，一拍即合。“经过两个多月的试验，目前进展顺利，新技术运用投产后，企业产值预计提升10倍。”邵武市兴达竹业有限责任公司负责人吴敏达说。

林子之外，更有新突破。在三明市将乐县高塘镇常口村，这里珍藏着一张特殊的碳票。2022年，就是凭着这张碳票，常口村3197亩生态公益林，核算5年的碳减排量后进行交易，1000多名村民每人领到了150元的碳票收益。“空气也能卖钱啦！”村民孙桂英高兴地说。

“近年来，福建实施最严格的生态保护政策，在此基础上大力发展林业绿色产业，林业产品品类不断丰富，林业产品附加值不断增加。2023年，福建实现林业总产值7651亿元。”福建省林业局副局长林旭东说，下一步，福建将以建设全国深化集体林权制度改革先行区为契机，在调动发展动能、畅通“两山”转化、统筹保护发展上走在前头，不断完善林业生态产品价值实现机制，继续坚定不移走生态优先、绿色低碳发展之路，大力促进生态美和百姓富的有机统一。

来源：人民日报记者 王崟欣 林渊

(责编：罗知之、吕骞)

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