原标题：阿里新财年首份财报：战略投入见效，淘天市场份额稳定，阿里云加速增长

8月15日晚，阿里巴巴集团公布2025财年第一季度业绩，战略聚焦和持续投入收获成效，电商、云两大核心业务继续取得积极进展：淘天集团线上GMV保持稳定增长，阿里云聚焦“公共云+AI”，公共云业务收入双位数增长、AI相关产品收入三位数增长。

“本季度业绩表明我们的战略奏效。我们专注于通过好货好价好服务以提升用户体验，带动淘天集团稳定市场份额，业务重回增长轨道。云计算业务收入实现积极增长势头，这得益于公共云和人工智能相关产品的采用量提升，我们将持续投入以保持市场领先地位。”阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示。

淘天用户体验投入见效，市场份额稳定，GMV持续增长

淘天集团坚持围绕用户体验提升和优化商家经营生态加大投入，陆续推出一系列改革创新举措，收获显著成效。

为改善用户体验，淘天率先取消618官方预售，推出大促全程价保等举措，并于季度内升级88VIP会员权益。这些围绕“用户为先”的投入持续见效，本季度，线上GMV实现稳定增长，订单量同比双位数增长，购买人数和购买频次持续增长，88VIP会员数增至超4200万。618期间，淘天线上GMV同比强劲增长。

淘天同时推出一系列举措增强商家的长期经营信心：季度内，生意参谋全面免费，并于618期间加大行业消费券的补贴力度。7月26日，淘天公布更多举措，包括优化“仅退款”规则、上线“店铺综合体验分”等，为商家创造更健康的经营生态，实现可持续增长。“全站推广”已于近日全量上线，将帮助商家收获确定性生意增长。

阿里云收入增速加快，公共云收入双位数增长，AI产品收入三位数增长

阿里云聚焦“公共云+AI”的高质量增长战略，本季度展现出积极增长势头，公共云收入双位数增长，AI相关产品收入三位数增长，阿里云季度经调整EBITA同比强劲增长155%。

阿里云持续投入技术基础设施建设，保持市场领先。在Gartner 2024年《数据科学和机器学习平台魔力象限》中，阿里云跃升至挑战者象限，成为报告中唯一入围的亚洲云服务提供者。巴黎奥运会上，超过三分之二的奥运电视及网络直播信号基于阿里云向全球分发。

凭借强大的云+AI技术及产品能力，阿里云支撑了月之暗面、智联招聘等科技公司的大模型应用。

开源开放也为阿里云带来新的商业增长。季度内，阿里云发布开源模型Qwen2-72B。使用阿里云AI平台百炼的付费用户数量环比增长超过200%。在百炼上集成了上百款大模型API，为开发者提供多样化的模型选择。

出海业务保持高速增长，其他多业务运营效率提升、大幅减亏

本季度，跨境业务和跨境履约服务的协同效应继续显现，带动阿里国际数字商业集团和菜鸟集团保持高速增长。其中，阿里国际数字商业集团收入同比增长32%。菜鸟季度收入同比增长16%。

电商、云之外的多个业务持续提升运营效率，亏损显著改善。本季度，由于运营效率改善和业务规模提升，本地生活集团实现大幅减亏。高鑫零售、盒马、阿里健康和灵犀互娱的季度经营业绩也均有改善。

市场分析人士认为，2025财年对阿里巴巴来说，是坚持战略方向、巩固变革成效的一年。过去几个季度，围绕消费者体验提升、AI基础设施和技术能力的投入，均为业务带来积极变化，印证了投入有效，有望在财年内收获更为扎实的结果。

(责编：董童、李源)

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