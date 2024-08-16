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把握发展机遇 数字化助力家居产业转型升级

2024年08月16日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者许维娜）当前家居行业正处于格局重组的关键时期，产业端迎来存量竞争时代，需求端在智能化、定制化等趋势引领下快速变革，给家居企业带来了新的挑战与机遇。

在此新形势之下，家居业界的从业者们积极响应，坚定推动企业数字化转型，以适应市场变化，谋求新发展。

以库斯家居为例，该公司以其新总部基地——库斯家居科技产业园的建设为实践，进行了一次家具行业智能化、数字化转型的深度探索。

据介绍，该项目总投资超过14亿元，占地103.62亩。库斯家居科技产业园的建立，旨在提升企业的核心竞争力，并加快股改上市的步伐。

“通过内部效率和质量的提升，以及对外推动行业工业4.0的进程，公司期待更多积极变化。”库斯家居相关负责人表示，预计在未来五年内，该科技产业园将逐步取代传统园区，加速地区产业升级，并推动现代服务业向更高水平发展。通过线上线下资源的深度融合，园区将成为一个资源汇集的“智慧大脑”，激发创新创业活力，为城市的智慧转型提供强大推力，开启智慧城市新篇章。

该负责人进一步表示，库斯家居在推动企业自身发展的同时，也期待为地方经济发展、社会公益事业和环境保护做出更多贡献，践行企业的社会责任。

另有专家表示，推进家居产业的数字化转型升级，是适应新时代供给侧结构性改革新要求、转变生产方式的重要举措。行业从业者应持续以创新为驱动力，以承担社会责任为己任，为家居产业的可持续发展和构建和谐社会贡献力量。

(责编：孙红丽、吕骞)
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