人民网北京8月16日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。

会上，国家市场监督管理总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳介绍了近年来市场监管支撑高质量发展的5大成效：

一是市场监管制度规则不断完善。着力健全统一的市场监管制度规则，先后推动市场主体登记管理条例、新修订公司法及其配套规则出台实施，修订反垄断法、推动出台公平竞争审查条例，推动修订企业信息公示暂行条例，出台网络反不正当竞争暂行规定等制度，为不断完善市场经济基础制度提供了有力支撑。

二是经营主体发展质量持续提升。着力激发各类经营主体的内生动力和创新活力，建立完善经营主体发展质量评价指标体系，出台市场监管部门促进民营企业发展22条举措，推动企业注销等“一件事”高效办理，精准有效支持个体工商户发展。2023年全国登记在册经营主体达到1.84亿户，企业活跃度同比提高0.69%，退出企业平均寿命延长0.64年。

三是公平竞争市场环境进一步优化。深入实施公平竞争政策，不断强化公平竞争审查刚性约束，加强反垄断和反不正当竞争监管执法，切实维护公平竞争市场秩序。公平竞争制度实施以来，全国累计审查的政策措施161.8万件，废止和修订了排除、限制竞争的政策措施9.3万件；今年以来，依法查处垄断协议、滥用市场支配地位案件4件、不正当竞争案件6076件，滥用行政权力排除、限制竞争案件10件，经营者集中新申报标准施行后申报数量同比下降13%，企业投资并购更加便利。调查显示，八成以上的企业对竞争执法专业性感到满意。

四是质量支撑和标准引领作用有效发挥。加快完善适配现代化产业体系的质量基础设施，全力推进质量强链专项行动，全面实施标准稳链重大标志性项目，制定以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案，精准助力设备和消费品更新换代。今年以来，全国共布局质量强链项目628个，标准提升行动部署84项重点国家标准制修订，在能耗能效、家具、燃气器具等领域发布112项国家标准。建立健全重点产业质量认证体系，实施加快推进认证认可高水平开放行动，为高质量发展提供有力支撑。截至目前，累计颁发质量认证证书391万张，获证组织突破100万家。我国加入21个合格评定国际组织，对外签署15份多边互认协定和128份双边合作互认协议”。

五是市场秩序综合治理取得积极成效。着力规范市场监管行政处罚裁量权，有效提升监管执法规范化水平；全面推行消费者投诉信息公示制度、完善召回管理体制机制，市场消费环境进一步优化；建立健全末端发力、终端见效的市场监管领域安全责任体系，“四个安全”风险防控的机制更加健全。今年以来，全系统共查办案件31.5万件，罚没金额17亿元；全国12315平台接收投诉举报咨询同比增长33.7%，为消费者挽回经济损失20.4亿元；实施汽车召回150次、667.8万辆，消费品召回485次、312.9万件。

蒲淳表示，当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。将深入贯彻党的二十届三中全会精神，围绕构建高水平社会主义市场经济体制、推动经济高质量发展，一体推进构建全国统一大市场、完善市场经济基础制度、健全因地制宜发展新质生产力体制机制、健全平台经济常态化监管制度、提升市场综合监管能力和水平等重大改革任务，为以高质量发展全面推进中国式现代化贡献更多市场监管力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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