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两部门联合加强气象灾害期间公路预警响应全过程管理

2024年08月16日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者王连香）近日，交通运输部联合公安部印发《关于进一步加强气象灾害期间公路预警响应全过程管理工作的通知》（以下简称《通知》），进一步加强公路的管理、管控、管制，做到应停尽停、应关尽关、应撤尽撤，督促责任落实到省市县各级有关部门，落实到线路、枢纽、场站，落实到企业、班组、人员。

《通知》强调，各省级交通运输主管部门、公安机关要做好重大气象灾害期间公路预警、响应全过程管理工作，落实落细公路重大灾害风险防控措施，全力保障公路网运行安全；不断完善跨部门协同联动机制，共同研判各类灾害的影响，采取针对性措施；健全各级预警响应的闭环管理制度，落实属地路段管理责任，推动实施“一段一策”，实现“预警、响应、报送、调度、处置、终止、总结”的闭环管理；分级分类落实交通预警响应措施，根据预警信息的类型、影响范围、严重程度等，按照应急预案要求，分级分类启动预警响应；提升公路突发事件应急处置能力，积极应用技术装备手段，提高重大公路灾害的主动发现和预警处置能力；强化公路阻断信息报送和总结评估工作，及时上报公路阻断信息。

《通知》要求，交通运输主管部门要督促指导基层具体管理单位，综合采用人工巡查、视频巡检或专业监测等多种方式，加强地质灾害易发路段巡查，并商公安机关视情况采取禁止通行、限车型通行、限车速通行、分时段通行等管控措施，必要时采取交通管制措施，应停尽停、应关尽关、应撤尽撤，不断提升公路防灾抗灾能力。

(责编：王连香、吕骞)
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