人民网北京8月16日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。

今年以来，根据国务院部署，市场监督管理总局会同有关部门，针对企业信息变更、企业注销和开办餐饮店这三项群众经常遇到的、涉及部门比较多的事项，推行了“高效办成一件事”改革。

国家市场监督管理总局综合规划司负责人王国伟表示，“高效办成一件事”改革的目的是解决过去由于多个部门职责交叉，导致群众在办理事务时需要多头跑、反复跑的问题。此次改革从制度、业务和技术三个方面进行了联动创新和深度融合。

一是制度创新。要使办事规则从过去政府端的管理好用，向社会端的办事便利转变。

二是业务创新。要使办事流程从过去一个跟着一个的串联式办理向并联办理转变。

三是技术创新。要使线上政务服务从过去简单的被动接办向基于群众需求的多样化场景服务转变。

通过以上三方面的创新，改革的效果怎么样？对此，王国伟通过一组数据介绍，企业信息变更环节由7个压减到1个，提交材料减少13份，审批时间减少6个工作日。企业注销办理环节由10个压减到4个，普通注销办理时间由原来最快70天缩短为目前最快46天，其中还包含了法定公告期45天。开办餐饮店将办理的承诺时限由37个工作日压减到15个工作日，提交材料减少14份。

王国伟表示，这些成效说明改革使得企业和群众办事环节更少、周期更短、流程更优、成本更低，进一步坚定了以改革精神和改革举措更好解决群众诉求的信心。

下一步，市场监督管理总局将按照国务院统一部署，持续深化“高效办成一件事”改革，不断形成新的改革成果，推动政务服务提质增效、便企利民。

(责编：郝帅、吕骞)

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