人民网北京8月16日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，今年7月份，国家铁路发送货物3.34亿吨，日均发送货物1076万吨，同比增长3.1%，呈现稳中有升的良好态势。

今年以来，国铁集团持续深化货运市场化改革，优化铁路物流产品供给，加快推进铁路现代物流体系建设，助力降低全社会物流成本。

一是铁路货运能力持续增强。积极克服部分地区强降雨等不利因素影响，落实汛期安全行车措施，统筹运用线路、机车、车辆等资源，保障货物运输能力供给。用好大秦、浩吉、唐呼、瓦日等主要货运通道，加大万吨列车开行力度，在乌北至将军庙铁路、南疆铁路部分区段成功开行万吨试验列车。

二是重点物资运输保障有力。与地方政府和重点企业加强沟通，及时掌握煤炭库存和消耗情况，精心组织迎峰度夏能源保供运输，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数保持较高水平。加强粮食、化肥、石油等国计民生重点物资运输，实行运力倾斜，确保运到时限，为企业生产经营和人民群众生活提供运输支撑。

三是多式联运保持强劲增长。与沿海和内河主要港口有序衔接，大力开行多式联运集装箱班列，研发投用大容积内陆箱、卷钢箱、顶开门箱、通风箱、硫酸罐箱等新箱型，深受市场欢迎，7月份铁路集装箱发送量同比增长20.3%。

四是货运服务品质不断提升。与重点企业开展“总对总”战略合作，积极拓展物流总包服务，今年以来累计签订铁路物流总包合同运量突破4亿吨。优化完善95306平台服务功能，推动货运业务全流程网上办理，提升客户发货体验。加强物流金融服务，在全国铁路推广运费贷产品，累计落地客户416家，授信融资总额142亿元。支持地方政府和企业建设铁路专用线，通过95306平台敞开受理干线铁路接轨申请，进一步简化接轨办理流程、提高办理效率，打通铁路物流“最后一公里”，推动“公转铁”，助力降低社会物流成本。

下一步，国铁集团将持续深化铁路货运市场化改革，主动对接企业生产和物流市场需求，优化货运产品供给，提升铁路货运能力和服务品质，积极服务实体经济，为经济持续回升向好和降低全社会物流成本提供有力支撑。

(责编：王连香、吕骞)

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