原标题：南京银行北京分行：坚持客户服务初心 助力企业高效运营

随着数字化时代的快速发展，金融行业正迎来前所未有的创新与变革。南京银行自2017年开始，深入推进交易银行战略，秉持“科技引领、创新驱动、数字化经营”的发展思路，持续推进产品升级和模式打造，致力于为客户提供从结算到融资的综合化金融服务。

凭借在现金管理领域的深厚底蕴与专业技术，南京银行积极探索践行数字化转型，不断突破金融服务边界，针对企业资金管理、业财融合、消费行为管理等核心需求，相继推出了“鑫e伴”“鑫云直联”“鑫云财资”和“鑫云司库”等一系列产品，为企业提供全方位现金管理解决方案。多维、便捷是“鑫e伴”的核心关键词，该产品是为中小微企业量身打造的“住在手机里的金融管家”，能够为企业提供全面的手机移动金融和非金融服务。同时，“鑫云直联”“鑫云财资”和“鑫云司库”三大渠道服务方式可充分赋能大中型企业的集团化管理、司库体系建设、业财场景融合，为客户提供综合金融服务。

南京银行北京分行作为南京银行在首都的分支机构，坚持以实际行动融入首都经济发展大局，倾力服务首都企业客户，通过主动走访、召开专场宣讲会等形式，积极向客户推荐现金管理产品，帮助客户通过“鑫e伴”平台，使用手机或电脑随时随地进行账户查询、转账汇款、代发工资等操作，极大地提升了资金管理的灵活性和效率。针对大型企业复杂的资金管理需求，南京银行北京分行重点推广“鑫云直联”产品，该产品通过与企业内部系统的直连，实现资金的实时监控和集中管理。此外，“鑫云财资”产品也深受企业欢迎，它结合企业的财务数据和业务数据，通过智能化分析预测，助力企业制定更为科学的经营决策，并提供多种风险管理工具，帮助企业有效应对市场风险、信用风险等挑战。

某餐饮企业在北京拥有多家门店，原管理模式下每家门店均采用独立的U盾进行资金管理。随着门店数量的增加，企业发现传统的财务管理方式已无法满足实际经营需要，查账工作不仅繁琐、耗时，而且难以实时掌握整体库存现金情况。南京银行北京分行在了解到客户的迫切需求后，迅速为客户引入“鑫云财资”系统，并安排专人为企业进行系统培训，助力该企业将所有门店的账户进行统一管理，只用一个U盾即可查询和操作所有账户。企业财务负责人对此赞不绝口：“南京银行的产品和服务极大地提升了我们的工作效率，不仅优化了资金管理，还显著提高了行政管理效能。”

通过多年的深耕，南京银行北京分行在现金管理领域赢得了良好的口碑和众多企业的信赖。北京分行“鑫e伴”签约客户数量稳步增长，目前已达到2700多户。在特色化服务方面，北京分行成功将鑫e商贸平台应用于北京地区教育培训行业监管中，为行业客户提供了定制化、高效化的金融服务解决方案。同时，北京分行为120多家企业客户提供了鑫云系列财资服务。这些数字的背后是南京银行北京分行不懈努力的结果，也是分行与客户紧密合作、共同成长的见证。

未来，南京银行北京分行将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，不断提升服务质效和创新能力，为企业客户提供更加优质、高效、便捷的现金管理服务。

(责编：董童、李源)

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