城市房地产融资协调机制是满足房地产企业合理融资需求的重要举措，是破解房地产企业融资困境的有力抓手，是维护购房人合法权益的有效手段，也是完善房地产项目管理的重大创新。

自2024年1月份该项工作部署以来，交通银行安徽省分行迅速成立工作专班，开辟业务办理绿色通道，发挥前中后台协同优势，以全方位、多维度、高效率的金融服务，有效满足房地产项目合理融资需求。截至目前，分行共收到、确认主办行“白名单”项目三批21户，均全部完成审批，支持率100%，审批金额近50亿元。根据监管通报，截至6月末，分行“白名单”项目贷款投放金额居全省第三位，为安徽区域房地产市场平稳健康发展提供了有力支撑。

坚持高标引领，成立两级工作专班

交行安徽省分行深刻认识房地产工作的人民性、政治性，把城市房地产融资协调机制工作作为全辖服务地方经济发展的重点工程抓实抓细。在政府部门协调机制推动会后，迅速部署传达，成立省行+辖行两级协调机制工作专班，加强组织领导，强化政策执行。省行层面成立由“一把手”担任组长、公司业务分管行长担任副组长的工作专班，第一时间召开专班工作部署会，并及时向下传导。

在上下联动、压茬推进的政策执行力的传导下，辖内分支机构层层建立健全工作机制，主动与各级协调机制对接，及时着手项目报批工作，对符合住建部和国家金融监督管理总局“5+5”原则条件的项目做到“应贷尽贷”“能进尽进”，全力推动融资协调机制落地显效。

优化工作流程，支持合理融资需求

协调机制要切实发挥作用，房地产项目能够进入“白名单”仅是第一步，加速流程优化、提高融资效率、推动融资落地见效才是关键。

安庆某房地产项目是地方国企托管并负责后续建设项目，也是解决出险房企和出险项目的“保交楼”项目。在接到该项目推荐后，交行安庆分行高度重视，迅速开展现场勘察，积极与当地协调机制、项目主体等共同磋商。走访市场中，交行发现该项目所在区域处于新老城区交界处，既有老城区成熟配套资源，又能享受新城区发展红利，具有较好前景。调研后，该行迅速将此项目纳入第一批协调机制“白名单”，省分行开通绿色审批通道，仅用不到两周时间就完成了项目审批，给予项目授信额度5.5亿元，并在当月完成项目首笔放款。

由于获批速度最快、金额最大、期限最长，该项目成为当地协调机制“白名单”中的标杆项目。交行的融资帮助该项目迅速恢复建设，解决了项目原施工单位、材料供应商的工程材料款和农民工工资拖欠问题，为提振当地房地产市场信心提供了有力支持。目前该项目已顺利实现开盘。

加快落地见效，服务地方经济发展

城市房地产融资协调机制立足于城市，满足房地产项目合理融资需求，是实现金融和房地产良性循环、改善市场预期、服务经济发展的重要举措和有力保障。交通银行安徽省分行坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，按照市场化、法治化原则支持房地产领域合理融资。

“项目首笔贷款5000万元已到位，交通银行的服务真给力。”蚌埠某房地产项目经理激动地说。据悉，该项目位于蚌埠城东核心区域，项目总建筑面积13.44平方米，规划建筑住宅740套，规划停车位980个。该项目定位改善型住宅，主要满足当地群众对优质住房的需求。交通银行蚌埠分行主动与当地协调机制对接，靠前服务客户需求，为其量身定制融资方案。通过建立绿色通道，加速工作推进，最终为该项目申请到3亿元授信支持，并于今年4月份按工程进度成功发放首笔贷款。该融资项目拓宽了金融支持房地产领域融资新模式，进一步推动房地产协调机制有效运行，为服务当地房地产市场发展注入了金融活水。

下一步，交行安徽省分行将加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，不断完善“保障+市场”的住房供应体系，发挥国有大行在落实国家战略和服务实体经济中的引领作用和“头雁”效应，靶向施策、主动作为，持续提升金融供给能力，全力做好金融服务，为房地产市场稳健运行贡献“交行力量”。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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