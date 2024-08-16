人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加大无人驾驶技术投入 积极拥抱智能网联汽车

2024年08月16日10:46 | 来源：环球网
小字号

原标题：无人驾驶技术快速发展，他们加快布局

打开手机，轻触屏幕，短短几分钟后，一辆无人驾驶车辆便悄无声息地停在了眼前。输入密码解锁车门，上车后点击屏幕确认行程，方向盘随即自行转动，车辆平稳而自信地汇入车流之中……昔日科幻电影中的场景，如今却已成为了触手可及的现实。

方向盘轮转间，是感知技术、大数据、人工智能、算法及地图定位等多个前沿科技在毫秒间的交互，实现了汽车与互联网、物联网的深度融合。作为数字化转型和科技创新成果在具体产业和产业链上的应用，无人驾驶技术的发展将推动智能化、信息化技术在更多领域的应用和发展， 对于改造提升传统产业、 促进数字经济和实体经济的深度融合具有重要意义。

随着无人驾驶技术的逐步成熟和性能提升、成本下降，市场接受度不断提高，产业呈现快速发展势头。萝卜快跑等无人驾驶企业以及众多传统车企都加快了布局，在北京、上海、广州、武汉、深圳、重庆等多个城市开展无人驾驶的示范测试和落地应用。

工信部数据显示，我国已建有17个国家级智能网联汽车测试区，开放测试道路3.2万多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展了云控基础平台建设。

交通运输部科学研究院副院长、总工程师王先进曾提到，“应该鼓励更多科技企业加大对无人驾驶技术的投入，这不仅涉及技术层面的研发测试，也要扩大运营范围、增加测试环境的丰富性，以提升无人驾驶车辆对各种复杂场景的适应性。”

多场景测试让无人驾驶汽车完善了技术能力，也优化了乘坐体验。乘客们在有关无人驾驶汽车乘坐体验的一项调查中，给出的评价是：“被无人驾驶技术的稳定性和准确性所折服。”“车辆在行驶过程中，无论是起步、加速、减速还是变道，都显得异常平稳和流畅。”“车内的环境很干净，没有异味，还能自己选择音乐，体验感很好。”

在打造舒适和安全乘坐体验的同时，文明出行也是无人驾驶汽车关注的重中之重。在武汉，萝卜快跑全无人驾驶的车辆严格遵守交通规则、礼让行人，融汇成城市文明的一部分，为武汉智慧交通文明交通的发展贡献一份力量。这也是城市交通高水平多样化发展的一个印记。

无人驾驶规模化发展以来，为市场带来了新变化，也催生了更多新兴职业。7月31日，人力资源和社会保障部发布公示，正式发布包括智能网联汽车测试员、智能网联汽车装调运维员在内的19个新职业。

随着无人驾驶技术的进一步探索和应用的落地，在相关产业链的传感器制造、算法研发、移动平台运营等环节上，均将出现对应的产业升级，形成高质量的数字产业集群，从而催生更多产业和就业岗位。

中国国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学教授吕本富认为，当前正值全球智能网联汽车发展窗口期，机会稍纵即逝，我国无人驾驶等技术在国际上处于领先水平，政策积极支持产业发展，企业只有毫不迟疑地积极拥抱智能网联汽车，才不至于在未来最核心的前沿技术领域落后。拥抱智能网联汽车，就是拥抱新质生产力。汽车在未来的名字就是“智车”。

“我们要勇敢的站在潮头上，构建更包容的环境，给企业更多创新空间，让无人驾驶在应用中去发展，促进数字化和智能化时代的新型交通模式的形成。”国家智能交通系统工程技术研究中心首席科学家王笑京说。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7月份国家铁路发送货物3.34亿吨 同比增长3.1%
　　人民网北京8月16日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，今年7月份，国家铁路发送货物3.34亿吨，日均发送货物1076万吨，同比增长3.1%，呈现稳中有升的良好态势。 今年以来，国铁集团持续深化货运市场化改革，优化铁路物流产品供给，加快推进铁路现代物流体系建设，助力降低全社会物流成本。…
两部门联合加强气象灾害期间公路预警响应全过程管理
　　人民网北京8月16日电 （记者王连香）近日，交通运输部联合公安部印发《关于进一步加强气象灾害期间公路预警响应全过程管理工作的通知》（以下简称《通知》），进一步加强公路的管理、管控、管制，做到应停尽停、应关尽关、应撤尽撤，督促责任落实到省市县各级有关部门，落实到线路、枢纽、场站，落实到企业、班组、人员。 《通知》强调，各省级交通运输主管部门、公安机关要做好重大气象灾害期间公路预警、响应全过程管理工作，落实落细公路重大灾害风险防控措施，全力保障公路网运行安全；不断完善跨部门协同联动机制，共同研判各类灾害的影响，采取针对性措施；健全各级预警响应的闭环管理制度，落实属地路段管理责任，推动实施“一段一策”，实现“预警、响应、报送、调度、处置、终止、总结”的闭环管理；分级分类落实交通预警响应措施，根据预警信息的类型、影响范围、严重程度等，按照应急预案要求，分级分类启动预警响应；提升公路突发事件应急处置能力，积极应用技术装备手段，提高重大公路灾害的主动发现和预警处置能力；强化公路阻断信息报送和总结评估工作，及时上报公路阻断信息。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部