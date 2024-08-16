原标题：无人驾驶技术快速发展，他们加快布局

打开手机，轻触屏幕，短短几分钟后，一辆无人驾驶车辆便悄无声息地停在了眼前。输入密码解锁车门，上车后点击屏幕确认行程，方向盘随即自行转动，车辆平稳而自信地汇入车流之中……昔日科幻电影中的场景，如今却已成为了触手可及的现实。

方向盘轮转间，是感知技术、大数据、人工智能、算法及地图定位等多个前沿科技在毫秒间的交互，实现了汽车与互联网、物联网的深度融合。作为数字化转型和科技创新成果在具体产业和产业链上的应用，无人驾驶技术的发展将推动智能化、信息化技术在更多领域的应用和发展， 对于改造提升传统产业、 促进数字经济和实体经济的深度融合具有重要意义。

随着无人驾驶技术的逐步成熟和性能提升、成本下降，市场接受度不断提高，产业呈现快速发展势头。萝卜快跑等无人驾驶企业以及众多传统车企都加快了布局，在北京、上海、广州、武汉、深圳、重庆等多个城市开展无人驾驶的示范测试和落地应用。

工信部数据显示，我国已建有17个国家级智能网联汽车测试区，开放测试道路3.2万多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展了云控基础平台建设。

交通运输部科学研究院副院长、总工程师王先进曾提到，“应该鼓励更多科技企业加大对无人驾驶技术的投入，这不仅涉及技术层面的研发测试，也要扩大运营范围、增加测试环境的丰富性，以提升无人驾驶车辆对各种复杂场景的适应性。”

多场景测试让无人驾驶汽车完善了技术能力，也优化了乘坐体验。乘客们在有关无人驾驶汽车乘坐体验的一项调查中，给出的评价是：“被无人驾驶技术的稳定性和准确性所折服。”“车辆在行驶过程中，无论是起步、加速、减速还是变道，都显得异常平稳和流畅。”“车内的环境很干净，没有异味，还能自己选择音乐，体验感很好。”

在打造舒适和安全乘坐体验的同时，文明出行也是无人驾驶汽车关注的重中之重。在武汉，萝卜快跑全无人驾驶的车辆严格遵守交通规则、礼让行人，融汇成城市文明的一部分，为武汉智慧交通文明交通的发展贡献一份力量。这也是城市交通高水平多样化发展的一个印记。

无人驾驶规模化发展以来，为市场带来了新变化，也催生了更多新兴职业。7月31日，人力资源和社会保障部发布公示，正式发布包括智能网联汽车测试员、智能网联汽车装调运维员在内的19个新职业。

随着无人驾驶技术的进一步探索和应用的落地，在相关产业链的传感器制造、算法研发、移动平台运营等环节上，均将出现对应的产业升级，形成高质量的数字产业集群，从而催生更多产业和就业岗位。

中国国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学教授吕本富认为，当前正值全球智能网联汽车发展窗口期，机会稍纵即逝，我国无人驾驶等技术在国际上处于领先水平，政策积极支持产业发展，企业只有毫不迟疑地积极拥抱智能网联汽车，才不至于在未来最核心的前沿技术领域落后。拥抱智能网联汽车，就是拥抱新质生产力。汽车在未来的名字就是“智车”。

“我们要勇敢的站在潮头上，构建更包容的环境，给企业更多创新空间，让无人驾驶在应用中去发展，促进数字化和智能化时代的新型交通模式的形成。”国家智能交通系统工程技术研究中心首席科学家王笑京说。

(责编：董童、李源)

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