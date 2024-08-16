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海信集团发布2023年度ESG报告 

2024年08月16日10:50 | 来源：中国经济网
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原标题：海信集团发布2023年度ESG报告 绿色技术推动产业数字化和低碳转型

工厂的屋顶能发电、智慧交通系统让尾气排放减少20%、家电以旧换新活动不限品牌……8月15日是第2个全国生态日，在生态环境保护方面，制造业企业的绿色转型有着重要意义。海信集团于近日正式发布《2023环境、社会及治理报告》（以下简称“ESG报告”），亮出了其在绿色升级和关键技术层面取得突破，拉动整体产业进行数字化和绿色低碳转型的成绩单。

ESG报告显示，海信集团把绿色理念深入到每一个环节，当前正推动搭建一套覆盖能源利用、研发设计、供应链、制造、销售与售后、回收与综合利用等全流程的绿色低碳生产体系。通过探索新技术与新工艺，目前已建设国家级绿色工厂累计14家，国家级绿色供应链4家，零碳工厂1家，国家级“绿色设计示范企业”6家。通过“绿色星球焕新计划”，已累计开展3万余场不限品牌的家电以旧换新活动，让更多消费者享受到了绿色低碳的品质生活。

在“双碳”战略驱动下，海信集团加强科技和产品创新，在电视领域，通过算法和数字化技术降低能耗超30%；在空调领域，通过先进的环保和智能技术降低对环境的负面影响；在冰箱领域，使用全新的技术和材料，达到每台双净超空间冰箱减碳量约等于1.7棵树一年吸收的二氧化碳量，每台WILLSPACE超空间冰箱减少的二氧化碳排放量，相当于2.8棵树一年吸收的二氧化碳量。

海信集团致力于研发更具可持续性的原材料，开发出含生物基（如秸秆、稻壳）的原材料，可实现每千克相比纯化石原材料降低5%的碳排放，并且生物基尼龙PA56材料，与石油基PA66比，每千克可降碳49.6%。专注于流程优化及节能减排技改工程，在电视制造过程中优化电视整机散热布局，年节省约4,626吨塑料，利用算法大幅度降低中央空调的压缩机预热功率，功耗降低92.7%，根据年度销量预计年度省电约1,756万度。

智慧城市是ESG落地实践的重要舞台。海信将ESG理念融入智慧城市建设，面向城市交通，海信首创区域绿波自动调优，实现自动找出适合跑绿波的具体线路、具体时段，并做到“绿波成网”，使区域效率提升20%以上，停车次数从10次降低至2次，让更多的车辆享受一路绿灯的畅行体验。数据显示，一座城市应用海信智慧交通系统后，交通通行率将提高10%，停车次数、车行道路时间减少30%，尾气的排放污染减少20%，有效减少了交通拥堵带来的碳排放。

另外，海信集团旗下多个工厂的光伏发电项目正逐渐释放“低碳红利”，年发电能力约7000万kWh；海信ECO-B智慧楼宇系统等绿色成果的落地，正在重塑智慧、绿色、健康的未来城市空间。例如，海信日立公司利用厂房屋顶、车棚等建筑铺设分布式光伏，实现装机容量6MW，预计年发电量620万度以上，年度减少二氧化碳排放3,676吨；对高能耗设备建立AI智控节能模型，平均能耗降低17%，年度减少二氧化碳排放771吨。

报告指出，未来，海信集团将继续坚持技术创新，坚持自主品牌建设，加快推进全球化，用更大的勇气和担当履行企业社会责任，让技术进步的背后尽显韧性温度，在全球市场与更多用户建立紧密链接，更好满足全球用户对美好生活的向往，助力实现超越期待的全场景生活体验。

(责编：曹淼、李源)
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