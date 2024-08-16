人民网北京8月16日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。

会上，国家市场监督管理总局竞争协调司司长周智高表示，公平竞争是市场经济的核心，也是推动高质量发展的重要保障。近年来，市场监管总局紧扣高质量发展这一首要任务，在规范市场竞争行为上持续发力，切实维护公平竞争市场秩序，主要开展了三方面工作。

一是深化重点领域反垄断监管执法。两年来，连续开展民生领域反垄断执法专项行动，强化医药、建材、汽车、公用事业等民生领域监管执法。2022年以来，查处垄断协议、滥用市场支配地位案件60件，罚没金额超过25亿元，推动市场竞争秩序稳步向好。同时，深入推进数字经济等领域反垄断常态化监管，依法无条件批准平台企业经营者集中申报案件48件。充分发挥重大案件警示示范作用，推动经营者签署行业的自律公约，依法对垄断风险进行提醒敦促，督促指导涉案企业合规整改，推动行业秩序不断优化。

二是做好经营者集中反垄断审查。2022年以来，审结经营者集中案件1900余件，附加限制性条件批准先声药业收购托毕西、万华化学收购烟台巨力等10起经营者集中案件，依法解除丸红公司收购高鸿公司100%股权案等案件的限制性条件，激发企业投资并购活力。同时，实行简易和非简易案件的繁简分流审查机制，委托北京等五个省份市场监管部门开展部分经营者集中简易案件反垄断审查，上线经营者集中审查等业务系统，提升案件审查质效。

三是支持指导经营者加强反垄断合规建设。今年4月，国务院反垄断反不正当竞争委员会修订发布《经营者反垄断合规指南》，细化具体垄断行为合规风险要点，建立反垄断领域合规激励制度。此外，还发布了《经营者集中反垄断合规指引》，举办一系列的反垄断合规系列讲堂，支持和指导经营者加强合规管理。目前，正在加快制定《经营者公平竞争合规管理规范》国家标准，积极推动形成企业主动合规、政府有效引导、社会广泛支持的多方共治格局。

周智高表示，下一步，市场监管总局将继续加强和优化反垄断监管执法，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，以公平竞争激发全社会内生动力和创新活力，以更大成效推动高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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