浦发信用卡携手京东打造金融消费新场景
2024年08月16日11:02 | 来源：中国网财经
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原标题：激活消费潜力 浦发京东淳享白金联名卡打造金融消费新场景
目前信用卡发展已迈入存量时代，联名卡的经营需要更加注重差异化和个性化，通过精细化运营和用户洞察，与不同品牌和领域的深度合作，提供独特的权益和服务，实现精准营销和个性化服务，打造与众不同的消费体验。
近日，浦发信用卡携手京东共同推出浦发京东淳享白金联名卡，浦发京东淳享白金联名卡是继“浦发京东PLUS联名卡、浦发京东好物联名卡”后再次全新推出的一款高端白金联名信用卡。通过打造“爱会员、爱购物、爱生活、爱自己”特色权益，围绕“逛京东，用我真省钱”的价值主张，以热爱出发贴近生活，让持卡用户享受优质的金融权益和服务，致力于为广大消费者提供更为丰富、便捷的购物体验。
近年来，浦发信用卡在联名市场上持续发力，充分展现紧跟时代的创新经营思路，为持卡人创造更加美好的服务体验。此次与京东合作推出浦发京东淳享白金联名卡，聚合品牌双方优势，打通流量和场景，为持卡人提供立体多元的消费场景与优质服务，高效触达持卡人的多样需求，全面提升消费体验，让用户享受到更多实惠和福利，以金融力量助力多彩消费生活。
行业分析人士指出，此次全新推出浦发银行京东淳享白金联名卡，通过发挥联名品牌双方流量、平台优势，助力市场潜在消费力释放，引领存量时代的消费革新，进一步发挥金融服务在电商场景中的积极能动性。浦发信用卡主动拥抱消费者需求变化，不断拓展丰富的金融生态，覆盖持卡人的日常生活场景，以全方位的金融服务满足存量时代用户对品质生活的追求，为市场发展注入活力基因。
(责编：曹淼、李源)
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