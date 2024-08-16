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中国石化启动“清净守护长江”社会责任行动

2024年08月16日11:07 | 来源：人民网
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8月15日，中国石化湖北石油在湖北宜昌举办“清净守护长江”社会责任行动发布会，推出“清净守护长江”行动10条硬措施，提出打造2个长江大保护示范基地和3个示范站点，并与相关科研机构、基金会签署江豚、中华鲟共护协议，发布多款公益商品助力珍稀物种保护。这是中国石化贯彻落实长江大保护战略、主动融入流域综合治理大局的又一生动实践，全面开启了公司新一阶段的长江大保护征程。

“十条硬措施”“两基地三示范”守护长江水清岸绿。湖北省是长江径流里程最长的省份，也是三峡工程和南水北调中线工程重要水源地所在。湖北石油作为中国石化驻鄂主要企业之一，为践行长江大保护，已关停11座油库和17座码头，投资40亿守护长江水清岸绿，交出了长江大保护的美丽答卷。在“进中提质、转型发展”的新发展阶段，公司正式启动“清净守护长江”行动，将推行库站排口全监管、船舶污染物全回收等十条硬措施，在沿江打造王家河油库码头“长江大保护”教育基地、白浪油库“调水源头”生态环保实践基地，建设枝江油库水体风险防控示范码头、李埠水上加能站船舶污染物回收示范站、龙盘湖加能站土壤与地下水污染监测示范点，构建“两基地三示范”的长江大保护示范矩阵。

合力守护长江物种多样性。中华鲟起源于2.3亿年前，是国家一级保护动物，被称为“水中大熊猫”；江豚是长江现存唯一的鲸豚类动物、国家一级重点保护野生动物，是长江生态的“晴雨表”。此前，湖北石油为中华鲟、江豚畅快洄游“让路”，关闭了运营了63年的王家河码头，并改造成王家河江豚观测平台，成为市民观赏江豚的“网红”打卡点。为更好地集聚全社会的力量保护长江水生生物，此次湖北石油与中国水产科学研究院长江水产研究所、武汉白鱀豚保护基金会分别签署了战略合作协议，联合开展对中华鲟、江豚等珍稀物种的共同保护行动，未来将开展江豚认养和命名活动，定期组织开展公众开放日、科教研学、中华鲟增殖放流等活动，助力万物共生、守护多样之美。

“公益商品”为珍稀物种汇聚更多爱心。中国石化湖北石油充分利用遍布全省的1800多座易捷便利店，精选了多款极具湖北特色的易捷商品作为公益商品。消费者每购买一件公益商品，中国石化湖北石油都会捐助一笔公益资金，专门用于长江大保护和长江珍稀物种保护。

中国石化沿江企业众多，多年来始终致力于保护长江、助力长江经济带发展。截至2023年底，公司累计投入资金280亿元，实施1000余个污染防治项目，为长江岸线覆绿60多万平方米，成为保护长江生态环境、助力长江经济带建设的重要力量。

(责编：曹淼、李源)
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