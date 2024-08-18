新华社拉萨8月18日电 题：重要成果集中发布！第二次青藏科考“大开箱”

新华社记者李华、魏冠宇、杨帆

青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……

18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。

2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。

8月18日，第二次青藏科考队队长姚檀栋院士在拉萨对本次科考十大任务的重要成果进行集中发布。新华社记者 姜帆 摄

——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？

科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……

这是2024年5月在西藏自治区那曲市尼玛县拍摄的藏色岗日冰川（无人机照片）。新华社记者 姜帆 摄

“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得更暖更湿，引发失衡。”中国科学院青藏高原研究所研究员邬光剑说，“在青藏高原，一些海拔较低的小型冰川正在消失，这与欧洲等世界其他地区的趋势是一致的。”

亚洲水塔失衡，如同冰川对储水量也有收支平衡，“收入”来自降水等积累过程，“支出”来自融化、渗透、蒸腾等消耗过程。如果“收入”赶不上“支出”，冰川就会出现负增长。

河流径流整体增加，亚洲水塔供水能力增强……科考评估结果表明，尽管亚洲水塔未来水量趋于增加，但下游水资源未来要强化构建冰崩、冰湖溃决等灾害科学预警体系。

——物种“上新”，青藏高原带来哪些新发现？

各类珍稀物种荟萃的青藏高原，在生物多样性方面又有新发现。

曾一度被认为灭绝的枯鲁杜鹃、墨脱百合、贡山绿绒蒿、中甸半脊荠等植物，在第二次青藏科考中再次回归人们的视野，雪豹、云豹、孟加拉虎、豺等珍稀动物的身影，也在野外镜头中频繁出现。

相关研究显示，孟加拉虎频现，突显出西藏墨脱地区生态系统结构和功能完整，在全球珍稀濒危野生动物保护中地位举足轻重。

这是2023年在西藏自治区林芝市墨脱县红外相机拍摄到的孟加拉虎视频截图。新华社发

一些“新朋友”也加入了青藏高原生物“大家庭”。通过对青藏高原薄弱与关键区域的大量野外考察，科研人员发现了墨脱四照花、察隅链蛇、雪山大爪鼩鼱、拟沉衣等一系列动物、植物、微生物新物种。

第二次青藏科考截至目前已发现新物种超过3000个，其中动物新物种205个，植物新物种388个，微生物新物种2593个。

——探索不止，青藏高原人类活动有多早？

科考发现，青藏高原最早人类活动可能出现在19万年以前。在拉萨邱桑村，科研团队还发现了距今16.9万至22.6万年前世界最早的岩面艺术，让我们接近青藏高原早期人类生活。

在青藏高原东北部白石崖溶洞遗址，研究团队发现了距今至少16万年的丹尼索瓦人的下颌骨化石，揭示了这一种群曾经生活在青藏高原高海拔地区。科考人员发现，丹尼索瓦人能利用区域内的不同动物，具有较广的食谱范围，揭示其对高海拔环境的较强适应能力。

姚檀栋表示，青藏高原生态环境保护是国家重大战略需求。步履不停，探索不止。随着科考的持续深入，人类正处于对青藏高原了解更透彻的时期。未来，它的神秘面纱还将继续向世人揭晓。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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