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“China Travel”持续升温 彰显经济发展新活力

人民网记者 王绍绍
2024年08月20日10:37 | 来源：人民网
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“陕味英语”朗朗上口，长城脚下演唱会“热力”四射，外滩午后喝杯咖啡……近期，“国际流量”涌入中国大街小巷，“China Travel”持续升温，入境旅游热拉动消费增长。

国家移民管理局最新数据显示，今年1月至7月全国口岸出入境人员3.41亿人次，同比增长62.34%，1725.4万人次外国人来华，同比增长129.9%；签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%。根据国家统计局2023年公开数据，来华旅游外国人日均消费3459元，预计直接拉动消费超1000亿元人民币。

带有“China Travel”标签的旅游视频在各大平台人气高涨，成为世界了解中国的重要窗口。我国不断扩大的“免签朋友圈”和144小时过境免签政策，赢得海内外持续好评和积极反馈。

“China Travel”火热，与144小时过境免签政策配套的，还有各类服务措施的提升。广州为中转的国际游客推出了包括旅游巴士、英文导游服务、景点游览以及提供点心午餐等在内的免费一日游活动，赢得众多中转游客的好评；上海不断创新和迭代入境游产品，发布“烟火旅游线”“影视旅游线”等五个主题30条旅游线路，举办国际影视节、上海旅游节等活动，全面展现“圈粉”能力；成都向到访的境外游客赠送具有地方特色的熊猫行李牌和熊猫玩偶等入境纪念品，表达对外国游客的热烈欢迎。

“当前，中国的自然风光和人文历史对入境游客有着强大的吸引力，国内丰富多元的生活方式也成为文化交流和旅游推广的全新内容。”中国旅游研究院院长戴斌认为，大兴机场、北京CBD、广州塔、港珠澳大桥等新地标，与故宫、兵马俑、殷墟、良渚等一起成为展现国家旅游形象的新载体。

“近期，政策利好不断，打通了堵点痛点，旅游产品不断创新，真诚的服务传递了温度与热度。”业内专家认为，正是这些便利因素让外国游客不仅进得来，更能玩得好、玩得便利，更全面地感受中华文化的博大精深。

作为外国游客来华入境的第一站，各大口岸不断优化服务，打造“便利来华第一站”。广州口岸为入境旅客提供多语种翻译，上海口岸试点推出外国人入境卡自助打印终端，抵达机场后可一键打印入境登记卡，北京口岸为所有航司配发外国人入境登记卡，全国各大空港口岸平均查验1名过境人员所用的时长从6分钟缩减至2分钟，大幅增加了外籍游客的在华有效时间。

入境外国游客数量猛增，各地推出不少便利服务，构建一整套对外国游客友好的公共服务体系，贴心的支付服务正成为中国入境游的“新配套”。北京首次对外籍来华游客推出“BEIJING PASS”，打通北京交通出行、景区购票、商超购物三大支付场景；上海离境退税“即买即退”集中退付点增至5家，进一步提升境外旅客离境退税服务便利度；重庆推出全国首个入境游口岸签“一网通办”应用，实现口岸团签申请“只跑一次”。

业内专家表示，外籍游客源源不断，彰显出我国扩大高水平对外开放的坚定决心，也反映了各国人民交流交往的热切期盼。旅游“搭台”，人文、商贸、科技等领域的交流合作“唱戏”，中国“开放的大门越开越大”，必将为世界带来更多合作共赢的新机遇。

“下一步，将持续优化完善过境免签等政策措施，扩大活动范围、增加联动区域、优化开放布局，进一步提高政策含金量、吸引力，积极会同有关部门提升外国人来华在华便利度。”国家移民管理局相关发言人表示。（王其馨对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)
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