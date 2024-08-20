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海澜之家：2024年上半年营收113亿元 线上渠道增长47%

2024年08月20日14:39 | 来源：人民网
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8月19日，海澜之家集团股份有限公司发布2024年半年度报告。报告显示，公司实现营业收入113.70亿元，同比增长1.53%，归属于上市公司股东的净利润16.36亿元；其中海澜之家系列实现主营业务收入89.17亿元。

报告提出，公司以数智化零售战略为指导，打造从产品研发、供应商管理到商品入库，从仓储数据、货品调配再到终端销售的全流程的数字化能力覆盖，以线上线下同发力共互补为宗旨，助力公司持续健康发展。上半年，公司持续深耕全渠道平台，加大短视频创新投入及与达人直播合作，实现商城、直播、短视频三驾马车驱动线上销售快速增长。报告期，线上渠道实现主营业务收入22.12亿元，较上年同期增长47.00%。

营销上，海澜之家坚持全渠道多元化生态布局，店铺自播+达人直播共同发力，精准洞察强势种草，多维联动拓展销售增量。一是继续深耕淘宝（天猫）、京东、唯品会等平台，紧跟行业热点，及时捕捉素材内容，通过热点话题，多方式多渠道展开营销，助力品牌曝光与销售转化。二是继续深入达人短视频和达人直播的合作，联合明星达人，为产品种草和打造爆款助力，持续渗透Z世代，都市新锐和小镇青年圈层，实现契合品牌人群的新客群增长，进一步激发兴趣性消费圈层，促进可持续购物，不断产出优质视频，通过自媒体平台发布形成横向矩阵营销，提高产品销售力及品牌影响力。

产品上，海澜之家坚持以满足目标消费群体的需求为导向，以时尚化、年轻化为品牌策略，聚焦核心品类商品，深挖商品功能卖点，迎合用户背后深层次需求。报告期，海澜之家重点推出“龙腾九州IP系列”“清新夹克系列”“拦拦紫防晒系列”等系列产品，持续打造优质产品矩阵，以服饰为载体，用文化力提升品牌力。在功能性面料方面，专注当下趋势风格和品类，推出凉感、防晒、吸湿排汗等功能性单品，全面渗透各年龄层消费客群，有效促进品牌销售增长，拉动产品矩阵的发展空间。

(责编：董童、李源)
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