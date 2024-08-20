原标题：汽车之家818盛典·众志见未来圆满播出 多元融合巩固车圈“超级IP”

5年前，为提振车市消费信心，助推中国汽车品牌向上，汽车之家发起了“818全球汽车节”这个全球性营销活动。经过多年积累与发展，“818全球汽车节”已成为汽车行业的超级IP。

作为“818全球汽车节”的重要组成部分，今年的盛典以“众志见未来”为主题，在CCTV-2央视财经频道、汽车之家App、平安好车主App、爱奇艺同步直播。晚会以“变”和“志”为核心，“变”反映当今世界格局的真实写照，车联网、智能驾驶等前沿技术正改变着传统汽车行业的面貌，而“志”则是开启未来之门的关键，通过全新的艺术形式与创新科技，讲述中国汽车行业面临的机遇与挑战，传递出行业在变革中前行的坚定信念和志向。

内容亮点：人工智能与创新科技的融合

为了给观众呈现一场融合人工智能与创新科技的视听盛宴，2024汽车之家818盛典从多个角度解读未来汽车科技发展。盛典通过最新技术与主持人互动等，将车型展示变得更加年轻化、场景化，从开场到落幕，无不展示出人工智能在现代生活中的广泛应用。

晚会中，AIGC生成的超现实大片突破了想象的边界，刷新了观众的认知。主持人与晚会专属AI“家家”对话，AI“家家”即时提取车型设计理念，并生成车型在超现实场景下行驶的CG片段。这些CG片段与现场的声光电效果、镜头切换完美结合，让一汽丰田全新普拉多、广汽本田雅阁、上汽大众途观L Pro、全新林肯飞行家、极狐阿尔法T5、全新腾势N7、一汽-大众全新一代迈腾等七款车型惊艳亮相，颠覆了传统创作方式，展示人工智能在内容创作中的无限潜力，呈现人工智能在汽车行业的未来可能性。

大咖主题宣讲：前瞻性见解与创新力量

与往年不同，今年的盛典打破了传统的宣讲模式，通过展示用户对汽车行业的关注点，将宣讲嘉宾的身份从分享者转变为问题的解答者，使表达更具针对性、深度和价值。

晚会邀请复旦大学知名学者蒋昌建、综合格斗世界冠军张伟丽、清华大学车辆与运载学教授张扬军、国家一级演员吴樾、故宫博物院学术委员会主任单霁翔，五位业内大咖进行深度主题讲答，从各自的专业领域出发，聚焦智能驾驶、中国汽车品牌、汽车进化等问题，为用户答疑解惑，带来丰富且深度的洞察。

晚会围绕人类社会与汽车行业发展探索进行阐释，指出中国汽车行业正在带着勇气和智慧，开启全新的探索之旅。作为汽车生态领域的从业者，平安产险不断探索，携手汽车之家深化融合，构建一站式车生态，持续提升专业保障能力和平台优势，更好地服务合作伙伴与车主用户，一起探索更大的世界，助力 中国汽车产业健康、可持续发展。在“818全球汽车节”期间，平安好车主App提供代驾，加油，救援等多项服务，助力用户一站式“看选买用换”的全方位服务体验。

文艺大秀：艺术与科技的完美结合

今年的汽车之家818盛典，通过诠释汽车与人之间的多种情感关联，全景展示当代中国汽车产业的先进发展成果，带来沉浸式、极具未来感的光影视听体验。盛典邀请知名演艺明星，为观众带来了一场场震撼心灵的文艺大秀。

演出不仅延续了艺术与科技结合的传统，更在表现形式上大胆创新。绚丽的灯光效果与虚拟幻境完美结合，让艺术的表现力无限放大，呈现出跨越时空的视觉奇观。晚会的舞台设计别具一格，以“翅膀”为原型，通过艺术处理将舞美塑造成一对极具科技感的翅膀，象征着中国汽车的未来之梦。舞台中央悬挂的菱形结构宛如科技飞船，不仅丰富了空间变化，还增添了力量感。首次大面积使用反光材质，使得舞台更具科技产品质感，突出了工业形象。通过巧妙的空间布局与视觉错觉效果，结合绚烂的灯光设计，观众将被带入一个充满未来感的虚拟世界。

传播创新：多渠道的广泛覆盖

据悉，今年的818盛典，将汽车与娱乐两种业态通过晚会场景加以融合，迭代数字工具与全新的媒体形式相互配合，全面拥抱新媒体，借助抖音为主阵地的新媒体端口，盛典通过艺人ID创意短视频、笑点密集的艺人采访，以及话题性十足的彩排花絮，引发了全民的二次创作和热烈讨论，为晚会的传播注入了更多活力与趣味，快速聚拢全网潜在用户，为汽车之家提供了大量的潜在用户。

此外，汽车之家可以利用抖音中多样化工具，如直播、挑战赛、滤镜特效等，结合2024汽车之家818盛典的精彩内容，增强用户的参与感和对汽车之家的品牌黏性。

从去年的“极智耀未来”到今年的“众志见未来”，汽车之家818盛典也在不断进化推陈出新，通过技术升级、内容创新，全面展示最新科技成果，同时助推行业发展，为消费者提供更优质的汽车消费和汽车生活服务。

(责编：曹淼、李源)

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