人民网北京8月20日电 （记者王仁宏）据水利部消息，2024年8月20日，黑河东居延海实现自2004年起连续20年不干涸。

黑河是我国第一条实施水资源统一调度的内陆河，2000年开始实施“全线闭口、集中下泄”的统一调度措施。实施统一调度以来，在水利部指导下，黄河水利委员会统筹上下游、左右岸，通过压减不合理用水、将生态流量保障目标纳入年度水量调度方案等措施，逐渐退还被挤占的河流生态用水，开创出一条具有黑河特色的“全面节水、合理分水、管住用水、科学调水”西北内陆河调度模式，黑河流域保护治理取得了显著成效。

科学精细调度是确保东居延海不干涸的关键举措。据悉，2022—2023年度，黑河莺落峡断面来水为2002年以来首次偏枯，较统一调度以来均值偏少27.2%，东居延海水面面积缩减。面临严峻形势，2023—2024年度，通过接续实施冬季水量调度、春季融冰期调水和春季集中调度，先后三次输水进入东居延海，有效浸润了沿河绿洲。今年入夏以来，黑河流域高温少雨，东居延海水面持续萎缩，黑河流域管理局8月抢抓中游地区“全线闭口、集中下泄”关键调度期的有利时机，首次启动黄藏寺水利枢纽生态调度运用，大大提高了输水效率，为确保东居延海连续20年不干涸提供了重要水量保障。

下一步，水利部将进一步强化黑河流域水资源统一调度，优化水资源配置格局，发挥水资源综合效益，确保尾闾东居延海不干涸，推动黑河流域生态保护和高质量发展，助力打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。

(责编：王仁宏、高雷)

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