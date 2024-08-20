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辽宁省降雨仍将持续 水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2024年08月20日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者王仁宏）据水利部消息，8月20日13时，水利部针对辽宁省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。目前，水利部松辽水利委员会启动洪水防御Ⅳ级应急响应，辽宁省水利厅启动洪水防御Ⅲ级应急响应，强化洪水防御工作。

据悉，受8月19日强降雨影响，辽宁小凌河及支流大四家子河、辽西沿海六股河、辽东半岛登沙河等4条河流发生超警洪水。据预报，8月20日至21日，辽宁省降雨仍将持续，辽宁大凌河及小凌河干支流、辽西沿海诸河将出现明显涨水过程，大凌河、小凌河及暴雨区部分中小河流可能发生超警以上洪水，山丘区山洪灾害风险较大。

8月20日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛会商，安排部署暴雨洪水防御工作。13时，水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求地方水利部门和有关流域管理机构密切关注雨情、水情、汛情发展变化，加强监测预报预警、会商分析研判、水工程防洪调度、巡堤查险和值班值守等工作，重点做好中小水库和在建工程安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，及时提请地方政府做好危险区人员转移，确保人民群众生命财产安全。

(责编：王仁宏、高雷)
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