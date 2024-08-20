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新一期贷款市场报价利率未作调整

2024年08月20日16:24 | 来源：新华网
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新华社北京8月20日电（吴雨、王远哲）20日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期和5年期以上LPR均未调整，1年期LPR仍为3.35%。

当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上一期保持不变。中国人民银行还宣布，以固定利率、数量招标方式开展了1491亿元逆回购操作，操作利率为1.7%，较此前保持不变。

图片来自中国人民银行网站

LPR已替代贷款基准利率成为贷款利率定价的“锚”，每月定期发布。此前，LPR是报价行在中期借贷便利（MLF）操作利率基础上加减点形成报价。

中国人民银行近期发布的2024年第二季度中国货币政策执行报告指出，随着利率市场化改革不断深化，MLF利率对LPR的参考作用下降。同时，部分报价行报出的LPR偏高，与其最优质客户贷款利率之间出现较大偏离，一定程度影响了报价质量。

为此，7月22日，中国人民银行宣布将公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，明确了7天期逆回购操作利率的政策利率地位。同时，中期政策利率正在逐步淡出。

7月15日MLF利率未作调整，当月22日7天期逆回购操作利率下降10个基点，同日公布的LPR迅速作出反应并跟随调整。专家表示，LPR报价转向更多参考短期政策利率，由短及长的利率传导关系在逐步理顺。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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