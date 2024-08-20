原标题：中信保诚人寿：深化体系建设 提升社会保障价值

2024年上半年，中信保诚人寿遵循寿险行业的基本经营规律及监管政策导向，通过严守风险底线，优化产品结构，强化资产负债联动，实现新业务价值同比增长10%，营运利润保持两位数增长，业务规模保持平稳发展。截至2024年6月底，公司总资产达2584亿元，较年初增长6%。公司在稳健经营、深化体系建设的同时，社会保障价值也在不断提升。

以客户为中心 深化体系建设

2024年，在资本市场高波动、利率下行、寿险行业整体盈利能力承压的大背景下，中信保诚人寿在服务体系、队伍配置、科技赋能等方面不断发力，通过体系建设推动高质量发展。

在差异化、品牌化、体系化的战略指引下，中信保诚人寿正在围绕健康、养老、财富管理、传承等重点方向，坚持“以客户为中心”的服务理念，形成“产品+服务”双动力引擎。

在健康领域，中信保诚人寿“Health+”服务自2023年推出以来已为数万人次客户提供视频医生咨询服务，正致力打造从销售开始即为客户提供完整服务流程的新模式；在养老金融领域，截至2024年5月，中信保诚人寿养老金融相关产品销售金额同比增幅近139%，养老管家服务覆盖保单近5万张，同时为客户打造品质养老综合解决方案，已签约全国28家养老机构，居家养老康护服务网络覆盖全国248个城市。

在人才队伍建设上，中信保诚人寿未雨绸缪，坚信人才始终是推动行业发展的核心动力，坚持人才领先战略，以培养卓越企业家为核心目标，坚决向高质量发展转型，着力打造“卓越保险企业家”。2024年上半年，中信保诚人寿MDRT（百万圆桌）会员人数再创新纪录，以1143人的成绩位列中国大陆地区合资险企前列。

在科技赋能方面，中信保诚人寿坚持将数字化作为核心的企业发展战略。2024年，公司在数字化能力建设方面持续发力，打造保险营销员一站式、多任务式科技赋能平台，覆盖营销员全职业周期多场景需求；创新应用5G、AI、“互联网+”等前沿保险科技，提升高额保单财务核保时效和非标准体核保出单时效，自动核保率提升至88%，最快投保时效提升至20分钟，保全最快处理可达30秒。

聚焦民生福祉 产品结构持续优化

自成立以来，中信保诚人寿遵循寿险行业基本经营规律，坚持“保险姓保”经营理念，深入推进以客户为中心的战略转型，围绕人民群众多层次、多样化保险保障需求，近年来更是持续优化产品供给体系。

今年以来，中信保诚人寿全面践行金融工作的政治性、人民性，积极响应党和国家对经济和金融工作的整体部署，在多领域丰富产品供给，产品体系不断丰富完整。2024年上半年，公司共有100余款在售产品和多项服务可满足人民群众健康、养老保障需求。

中信保诚人寿持续聚焦“一老一小”等重点群体，从提供高质量产品服务方面发力，不断提高对老年人、儿童保障水平，开发多款产品为老年人和儿童提供健康、财富、意外等全方位保障。同时，公司主力重疾产品进一步强化针对少儿及老年特定疾病保障，并上市青少年专属重疾产品，并在孕期即可为胎儿提供预投保服务。

此外，中信保诚人寿积极响应国家号召，做好养老金融大文章，开发专属商业养老保险和个人养老金产品，推动适用个人所得税优惠政策的普惠产品惠及更多人群，助力养老三支柱建设。

2024年上半年，中信保诚人寿共计承保26.7万件，承保金额达1403.4亿元；为24万为客户提供理赔服务，共计理赔67.6万件，理赔总金额达到10.4亿元；办理满期金领取1.9万人次，总金额43.5亿元。

服务国家战略 加大实体支持力度

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职和宗旨。2024年以来，中信保诚人寿进一步建立健全服务实体经济制度体系，梳理资金运用行业投向政策，明确加大对基础设施、新能源、先进制造等实体经济领域支持力度，截至6月末，向实体领域投资规模达到988亿元。

其中，截至2024年6月末，在地方债投资上，公司非投连持仓国债/地方债约467亿元，较去年同期上升106.47%，继续支持地方经济发展；公司在非标债权投资中约204亿元资产投向城镇化建设、轨道交通、创新扶贫、农村基础设施改造、国家“双碳”目标等实体经济领域，较去年同期上升约14.75%，在风险可控的前提下，继续实现保险资金与实体经济的良性互动；在股权投资上，公司直接与间接投资的股权项目中有约144亿元投向包括医疗、养老大健康、新能源、科技创新、基础设施等实体经济领域，较去年同期上升5.66%，切实以资金支持国家经济战略转型，改善实体经济融资结构。

中小微企业是国民经济的毛细血管，也是经济高质量发展的基础支撑，作为数量最大、最活跃的市场主体，在增加就业、科技创新、促进社会稳定等方面起着重要的作用。中信保诚人寿一直高度重视对中小微企业的服务，支持中小微企业可持续健康发展。2023年，中信保诚人寿累计为各行业1.3万多个中小微企业客户提供超过2700亿元风险保额，助力中小微企业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经