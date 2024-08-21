人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

7部门印发通知，推动汽车以旧换新工作——

进一步释放汽车消费潜力（锐财经）

本报记者 汪文正
2024年08月21日04:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近期，湖南省怀化市举行汽车“以旧换新”促消费活动，上百款车型亮相，现场购车有机会享受“以旧换新”置换补贴，还可以享受厂家和经销商推出的促销优惠。图为许多市民在活动现场看车咨询。
　　田 敏摄（人民视觉）

　　汽车产业是中国经济高质量发展的重要引擎，汽车产值占中国国内生产总值的比重、汽车消费占中国社会消费品零售总额的比重均在10%左右。日前，商务部等7部门印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》（以下简称《通知》），提高汽车报废更新补贴标准，稳定和扩大汽车消费，进一步释放汽车消费潜力。

　　

　　汽车以旧换新更便利

　　今年以来，中国大力推动消费品以旧换新，汽车以旧换新是其中重要一环。

　　商务部汽车以旧换新信息平台数据显示，今年中国汽车报废更新补贴申请量呈现加快增长态势，截至7月底，全国汽车报废更新补贴申请已突破41万份。上半年，全国报废汽车回收量达277.8万辆，同比增长27.6%。

　　汽车以旧换新便利度也在不断提升。为释放潜在消费需求，各部门出台财税、金融、产业等优惠政策，实现“去旧更容易、换新更愿意”。

　　具体看，商务部、财政部等部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，安排资金对汽车报废更新给予定额补贴，鼓励有条件的地方对汽车置换更新给予补贴。人民银行、金融监管总局调整汽车贷款最高发放比例要求，为金融机构推出购车“零首付”政策提供制度支撑；研究优化新能源汽车保险定价机制，破解新能源汽车上险难、出险贵等问题。

　　为了让消费者申领汽车以旧换新补贴更便利，商务部开发建设了汽车以旧换新信息平台，在微信、支付宝、抖音和银联云闪付上线汽车以旧换新小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门相关车辆数据，实现补贴申请一口提交、一网联审，消费者还可以实时查询审核进度。国家税务总局明确，资源回收企业可以向自然人报废产品出售者“反向开票”，解决废旧汽车等回收企业税前扣除凭证问题，降低企业税收负担。公安部也推出了网上办理汽车注销手续便民举措。

　　提高标准、简化流程

　　此次出台的《通知》为有意愿换购新车的消费者释放了哪些政策红利？

　　根据《通知》，对符合《汽车以旧换新补贴实施细则》规定，报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。对《汽车以旧换新补贴实施细则》印发之日2024年4月24日至2025年1月10日前提交的符合条件的补贴申请，均按《通知》明确的标准予以补贴。其中，对已按此前标准发放的补贴申请，各地按《通知》明确的标准补齐差额。

　　据了解，消费者登录全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序，即可按要求申请汽车报废更新补贴、查询进度。

　　《通知》要求，优化汽车报废更新审核、拨付监管流程，按程序将补贴资金拨付至申请人提供的银行账户。各地要加快制定汽车置换更新实施方案，合理确定补贴标准、补贴条件和实施方式。

　　业内人士认为，此次7部门从提高报废更新补贴标准、加大中央资金支持力度、优化汽车报废更新审核和拨付监管流程等方面发力，打通汽车报废更新“堵点”，有望进一步稳定和扩大汽车消费。

　　各地汽车换新消费火热

　　国家发展改革委有关负责人介绍，截至7月底，已有24个地方出台了汽车置换更新补贴政策。

　　随着支持政策落地见效，各地汽车换新消费火热。山东抓住绿色低碳高质量发展先行区重要机遇，在汽车报废更新等方面取得积极进展；江苏围绕新车、二手车、报废车、汽车后市场等汽车全生命周期各环节，加强财政金融政策支持，全链条促进汽车以旧换新……为支持汽车以旧换新，各地出台一系列措施，激发汽车消费活力。

　　广东作为全国汽车保有量大省，出台汽车等消费品以旧换新23条具体政策措施。全省24个金融机构落实汽车贷款“零首付”政策，出台了60个消费信贷产品，可用于消费品以旧换新。广东省有关部门还指导广汽、比亚迪、小鹏等厂商推出促销组合活动，为推动汽车以旧换新形成“政府+企业+金融”合力。

　　汽车作为大宗消费品，消费市场规模大、对经济发展的拉动效应强。

　　据了解，中国将安排超长期特别国债资金，支持各地自主开展个人消费者汽车置换更新。汽车报废更新、老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新等领域补贴资金，按照总体9∶1的原则由中央与地方共担。财政部要求，各地要尽快制定具体实施方案，认真履行项目和资金管理的主体责任，切实管好用好补贴资金，确保“真金白银”落到实处。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
珠江流域韩江发生2024年第6号洪水
　　人民网北京8月20日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近日强降雨影响，珠江流域韩江出现涨水过程。8月20日16时35分，韩江干流三河坝水位站水位涨至42.01米，超过警戒水位（42.00米）0.01米，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“韩江2024年第6号洪水”。…
保护永续利用自然资源 绘就美丽中国“生态基底”
　　8月20日，自然资源部召开新闻发布会，发布《自然资源部关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》(以下简称《实施意见》)。 发布会现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部