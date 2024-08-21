本报记者 汪文正

近期，湖南省怀化市举行汽车“以旧换新”促消费活动，上百款车型亮相，现场购车有机会享受“以旧换新”置换补贴，还可以享受厂家和经销商推出的促销优惠。图为许多市民在活动现场看车咨询。

田 敏摄（人民视觉）

汽车产业是中国经济高质量发展的重要引擎，汽车产值占中国国内生产总值的比重、汽车消费占中国社会消费品零售总额的比重均在10%左右。日前，商务部等7部门印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》（以下简称《通知》），提高汽车报废更新补贴标准，稳定和扩大汽车消费，进一步释放汽车消费潜力。

汽车以旧换新更便利

今年以来，中国大力推动消费品以旧换新，汽车以旧换新是其中重要一环。

商务部汽车以旧换新信息平台数据显示，今年中国汽车报废更新补贴申请量呈现加快增长态势，截至7月底，全国汽车报废更新补贴申请已突破41万份。上半年，全国报废汽车回收量达277.8万辆，同比增长27.6%。

汽车以旧换新便利度也在不断提升。为释放潜在消费需求，各部门出台财税、金融、产业等优惠政策，实现“去旧更容易、换新更愿意”。

具体看，商务部、财政部等部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，安排资金对汽车报废更新给予定额补贴，鼓励有条件的地方对汽车置换更新给予补贴。人民银行、金融监管总局调整汽车贷款最高发放比例要求，为金融机构推出购车“零首付”政策提供制度支撑；研究优化新能源汽车保险定价机制，破解新能源汽车上险难、出险贵等问题。

为了让消费者申领汽车以旧换新补贴更便利，商务部开发建设了汽车以旧换新信息平台，在微信、支付宝、抖音和银联云闪付上线汽车以旧换新小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门相关车辆数据，实现补贴申请一口提交、一网联审，消费者还可以实时查询审核进度。国家税务总局明确，资源回收企业可以向自然人报废产品出售者“反向开票”，解决废旧汽车等回收企业税前扣除凭证问题，降低企业税收负担。公安部也推出了网上办理汽车注销手续便民举措。

提高标准、简化流程

此次出台的《通知》为有意愿换购新车的消费者释放了哪些政策红利？

根据《通知》，对符合《汽车以旧换新补贴实施细则》规定，报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。对《汽车以旧换新补贴实施细则》印发之日2024年4月24日至2025年1月10日前提交的符合条件的补贴申请，均按《通知》明确的标准予以补贴。其中，对已按此前标准发放的补贴申请，各地按《通知》明确的标准补齐差额。

据了解，消费者登录全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序，即可按要求申请汽车报废更新补贴、查询进度。

《通知》要求，优化汽车报废更新审核、拨付监管流程，按程序将补贴资金拨付至申请人提供的银行账户。各地要加快制定汽车置换更新实施方案，合理确定补贴标准、补贴条件和实施方式。

业内人士认为，此次7部门从提高报废更新补贴标准、加大中央资金支持力度、优化汽车报废更新审核和拨付监管流程等方面发力，打通汽车报废更新“堵点”，有望进一步稳定和扩大汽车消费。

各地汽车换新消费火热

国家发展改革委有关负责人介绍，截至7月底，已有24个地方出台了汽车置换更新补贴政策。

随着支持政策落地见效，各地汽车换新消费火热。山东抓住绿色低碳高质量发展先行区重要机遇，在汽车报废更新等方面取得积极进展；江苏围绕新车、二手车、报废车、汽车后市场等汽车全生命周期各环节，加强财政金融政策支持，全链条促进汽车以旧换新……为支持汽车以旧换新，各地出台一系列措施，激发汽车消费活力。

广东作为全国汽车保有量大省，出台汽车等消费品以旧换新23条具体政策措施。全省24个金融机构落实汽车贷款“零首付”政策，出台了60个消费信贷产品，可用于消费品以旧换新。广东省有关部门还指导广汽、比亚迪、小鹏等厂商推出促销组合活动，为推动汽车以旧换新形成“政府+企业+金融”合力。

汽车作为大宗消费品，消费市场规模大、对经济发展的拉动效应强。

据了解，中国将安排超长期特别国债资金，支持各地自主开展个人消费者汽车置换更新。汽车报废更新、老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新等领域补贴资金，按照总体9∶1的原则由中央与地方共担。财政部要求，各地要尽快制定具体实施方案，认真履行项目和资金管理的主体责任，切实管好用好补贴资金，确保“真金白银”落到实处。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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