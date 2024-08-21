本报记者 王俊岭

参展商在肯尼亚首都内罗毕举办的中非经贸博览会走进非洲巡展上推销咖啡产品。

新华社记者 李亚辉摄

8月20日，国新办举行新闻发布会，商务部、国家国际发展合作署有关负责人就2024年中非合作论坛峰会、中非经贸合作有关情况进行了介绍。商务部数据显示，2023年，中非贸易额达2821亿美元，与2021年相比增长了近11%，连续第二年刷新历史峰值；今年上半年，中国自非洲进口601亿美元，同比增长14%。

据商务部部长助理唐文弘介绍，中非经贸合作取得丰硕成果主要体现在四个方面：一是中非贸易规模屡创新高，二是中非投资合作稳步增长，三是中非基础设施合作成效显著，四是中非新兴领域合作动能积聚。

“截至2023年年底，中国对非洲直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。过去3年，中国企业为当地创造超过110万个就业岗位，投资建设的经贸合作区覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，吸引超过千家企业入区，为当地纳税增收、出口创汇作出了重要贡献。十年来，中国企业累计在非洲签订承包工程合同额超过7000亿美元，在交通、能源、住房、民生等领域实施了一批标志性工程和‘小而美’项目。”唐文弘举例说。

商务部西亚非洲司司长沈翔说，中国金融机构和企业按照市场原则和国际规则，与非洲开展投融资合作，充分尊重非洲国家意愿，考虑非洲国家实际需求，与对方达成互利共赢的合作协议。“今后，我们还将继续鼓励和支持中非金融机构加强交流合作，创新金融合作模式，丰富金融服务产品，重点支持中非在绿色发展、数字经济、中小企业发展等方面的合作。”

国家国际发展合作署副署长刘俊峰说，中国是全球发展倡议的首倡方，也是落实倡议的行动派。非洲是中国落实全球发展倡议的重要伙伴。“我们在全球发展倡议框架下，为广大发展中国家提供10万个研修研讨名额，支持发展中国家经济社会发展，目前已经完成了4万人次的培训，覆盖非洲大多数全球发展之友小组国家，在非洲落实1.2万人次。”刘俊峰说，中国将与非洲伙伴继续共谋发展之策。

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。沈翔说，作为2024年中非合作论坛峰会重要配套活动，第八届中非企业家大会将于峰会期间在北京举行。大会鼓励中非工商界沟通交流、凝聚共识，推动中非务实合作新举措落地。

商务部表示，中方将以落实中非合作论坛峰会新举措为主线，推动中非经贸合作高质量发展，为促进中国和非洲国家经济社会发展提供更有力支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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