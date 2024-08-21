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点亮夜间经济的“灯火”

谷 朋
2024年08月21日04:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　夜幕降临，便民餐车暖黄色的灯带亮起，摊位上，煎炒烹炸，甜辣酸咸，升腾起浓郁的烟火气。最近，天津市津南区海棠街推出170多个限时限地餐车，受到老百姓欢迎。

　　街边路口、学校门前、地铁站口等地方，原本有不少流动摊贩聚集，占道经营问题严重。海棠街实施精细化管理，统一餐车规格标准，明确经营时间为17点到22点。流动商贩有了“定所”，聚拢了人气，周边居民也从这个微缩的小夜市中收获了便利。

　　街边小摊，一头连着个体经营者的生计，一头连着居民的生活，是城市夜间经济的一隅，蕴藏着社会治理的大课题。如何兼顾烟火气与文明秩序，体现着一个城市的治理温度和智慧。

　　畅通城市“微循环”，需要在精细上下功夫。路边摊接地气、有活力。夜间经济的“热辣滚烫”体现在商场百货、霓虹闪烁的繁华里，也体现在寻常巷陌、街角路边的烟火里。在城市治理过程中，对这些地方进行有序规划、有序管理、赋能提升，在烟火气和干净整洁的市容市貌中找到平衡点，才能使城市越更新越有活力。

　　在精细化管理上下功夫，要因地制宜找好“落针点”，有的放矢去发力。针对夜市人流密集、治安状况复杂等问题，有的地方整合城管、市场监管、应急管理、公安和街道等职能部门力量，努力扮演“夜间管家”角色；为解决商家入驻和规范经营问题，一些地方给经营主体“掌灯引路”，优化营商环境，降低准入门槛，简化审批程序。

　　治理要精细化，还可以在供给侧做文章，结合本地特色，找准优势项目，扩大场景体验式消费。比如，拥有“烟火气”“慢生活”“文艺范”等特征的各类后街，是夜间经济的重要组成部分，很多时候还可以反哺主街，提升核心商圈能级。

　　“谁家见月能闲坐，何处闻灯不看来？”一座城市有活力与否，亮起灯看得更清楚。点亮夜间经济的“灯火”，城市的“质感”就在这些小而巧的治理中体现。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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