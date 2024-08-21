本报记者 汪文正

河北省邯郸市永年区实施科技创新驱动发展战略，联合高等院校组建紧固件产业技术研究院，推进紧固件产业转型升级、产业集群高质量发展。图为邯郸市永年区一家紧固件生产企业的工人在数字化智能生产车间内工作。

新华社记者 王 晓摄

福建省福州市仓山区大力发展以智能制造为主导的新一代信息技术产业，通过人才引进、科技创新、强化金融服务和落实财税等惠企政策，积极打造数字经济核心产业集聚区。图为技术人员在福建汉特云智能科技有限公司生产线上调试消防智能巡逻机器人。

新华社记者 魏培全摄

企业创新缺资金，难题怎么解？近日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家金融监管总局制定了支持科技创新专项担保计划，推动政府性融资担保加力支持科技创新，提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度，撬动更多金融资源投向科技创新领域。

破解科技企业融资难

与传统企业相比，科技型企业通常具有高风险、高成长、轻资产等特征，缺少厂房、土地等传统抵质押物，资产主要为知识产权专利技术等难以评级的无形资产，更容易遇到融资难、融资贵问题。

发展政府性融资担保，以政府信用为科技型企业融资“背书”，能够有效破解相关难题。

不少企业已从中受益。在浙江省杭州市萧山区，国家级高新技术企业杭邦塑胶公司主要生产PVC环保硬质、大理石木纹膜、环保喷绘材料等产品。不久前，该公司由于研发投入高、部分项目回款周期长，企业经营现金流遇到困难。当地政府性融资担保机构杭州市融担集团得知这一情况后，通过绿色审批通道为该公司在银行的500万元融资提供担保支持，有效解决了企业融资难题。

据了解，政府性融资担保具有“增信、分险、中介”功能，是撬动金融资源支持实体经济发展的重要政策工具。从国际上看，不少国家已建立小微企业政策性融资担保制度和融资担保机构，旨在缓解银行等金融机构“不敢贷、不愿贷、不能贷”等问题。

中国政府性融资担保发展过程中，由财政部联合多家金融机构发起成立的国家融资担保基金（简称融担基金），发挥了“头雁”引领作用。

财政部数据显示，融担基金自2018年成立以来，再担保业务规模累计4.73万亿元，服务经营主体约420万户次，服务就业人数超4000万人次，为满足普惠领域融资需求、助力小微企业发展壮大发挥了积极作用。

中央财经大学财税学院教授白彦锋介绍，融担基金在助力解决科技类中小企业融资难、融资贵问题的同时，还通过国家顶层设计，不断提高科技创新的质效。通过带动合作机构持续为实体经济降费让利，推进银行和担保机构“总对总”批量担保业务合作，建立风险补偿机制，融担基金促进了政府性融资担保体系的可持续高质量发展。

“融担基金成立后，一直致力于落实国家高质量发展总体战略，充分发挥了财政资金‘四两拨千斤’的作用。”中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，融担基金积极联合金融机构，大力支持中小微企业和“三农”为重点的融资担保，大力促进专精特新等前沿性、战略性新兴产业加快发展，通过盘活市场主体资本流通，促进关键技术、管理方式、专业能力等领域创新发展，为提升国家产业转型能力和经济发展后劲提供有力支撑。

推动融担体系“加担子”

为缺信息、缺信用的科技型企业提供增信，各地政府性融资担保、再担保机构发挥着重要作用。

近日，上海市融资担保中心工作人员深入长三角G60科创走廊、临港新片区、上海大学国家大学科技园、五角场创新创业学院等重点园区，宣讲中小微企业融资担保政策，为企业举办融资对接活动。今年上半年，该中心普惠金融顾问队伍已开展各类活动51场、服务各类企业1650余户，推动上海市中小微企业融资担保营商环境持续优化。

财政部有关负责人介绍，中国目前已形成“融担基金—省级再担保机构—市（县）直保机构”的政府性融资担保体系，实现了全国市级机构全覆盖、县级业务全覆盖。

融资担保风险如何分配？此前，政府性融资担保体系与银行在承担贷款风险责任时实行“二八分险”，即银行承担不低于20%的风险、担保体系分担剩余80%的风险（通常由融担基金分担20%、省级再担保机构分担20%、市县直接担保机构分担40%）。实践中，这一分担机制大幅降低了银行承担的风险损失，提高了小微企业等主体的信用水平和银行的贷款积极性。

为了给企业创新活动“兜住底”，根据最新部署，政府性融资担保体系还将“加担子”。

提高风险分担和补偿力度——根据支持科技创新专项担保计划，融担基金分险比例将从20%提高至最高不超过40%，省级再担保机构分险比例不低于20%，有条件的省级再担保、担保机构可提高分险比例，减少市县级担保机构的风险分担压力。

精准“滴灌”经营主体——针对项目有前景、技术有竞争力、发展有潜力、知识产权价值高但有效抵质押物较少的科技创新类中小企业，支持科技创新专项担保计划明确了7类支持对象，保证覆盖面和梯度跨度，并按照梯度培育的理念，分层分级确定分险比例。

划定担保收费标准“红线”——再担保业务单笔担保金额500万元以上的再担保费率不高于0.5%，单笔担保金额500万元及以下的再担保费率不高于0.3%；鼓励合作机构针对不同风险水平、不同资质的经营主体实施差异化担保费率，逐步将对科技创新类中小企业收取的平均担保费率降至1%以下。

创新业务联动模式——鼓励有条件的政府性融资担保机构探索科技创新担保与股权投资机构的联动模式，带动各类金融资本和社会投资，为科技创新类企业提供全生命周期科技金融服务。“企业在发展初期就获得‘债权+股权’综合型金融服务，有利于投入更多资金开展科技创新。”财政部有关负责人说。

业内人士分析，政府性担保体系“加担子”，将有效提升市（县）直接担保机构对科技创新类中小企业的担保积极性，带动银行将更多金融“活水”注入科技创新领域。

织牢风险补偿保障网

政府性融资担保行业风险高、收益低，客户群体主要是难以靠自身获得银行信贷支持、资信较弱的小微企业等主体，风险抵御能力不足。为政府性担保体系“加担子”之后，如何实现体系自身的可持续健康发展？

完善的融担基金风险补偿机制，将为相关主体织牢风险“保障网”。

据了解，融担基金风险补偿机制由财政部建立，通过中央财政每年安排的预算资金，对融担基金因履行政策性职能、保持低费率所产生的代偿支出缺口予以适当弥补。此外，江苏、山东、湖北、山西等29个省份也建立了融资担保风险补偿机制，由省级财政每年安排预算给予风险补偿。

财政部门“做加法”，支持政府性融资担保体系轻装上阵。

政府性融资担保体系承担更多风险，怎样应对由此产生的资金缺口？财政部门将加大财政补偿力度：一方面，对于融担基金加大科技创新类中小企业风险分担所新增的代偿，中央财政每年单独测算，在国有资本经营预算中安排资金，给予融担基金一定的风险补偿。另一方面，对于支持科技创新类中小企业成效明显、风险代偿压力较大的政府性融资担保机构，鼓励地方财政部门结合当地实际，加大对政府性融资担保机构支持力度，给予适当风险补偿、奖补资金、担保费补贴等支持，推动政府性融资担保机构可持续经营。

今后，如何更好发挥国担资金的“头雁”作用？

张依群认为，融担基金应立足国家战略发展全局，有效发挥财政金融联动政策，增强政、银、企联动效应，建立完善服务科技创新的管理制度机制。“以中小企业为扶持重点、以鼓励原发创新和孵化培育为重点、以资本可持续支持为重点，进一步强化市场化运作和央地合作机制，推动银行贷款支持和企业技术能力提升对接融合，提高融担基金运营质量效率，为服务科技创新优先发展构建全新融资环境和可循环发展模式，为培育新质生产力提供资本支撑。”张依群说。

“增加融担基金的政策引领导向，中央和地方应形成合力，通过政府性融资担保推动中小科技企业不断做大做强，打通间接融资到直接融资的‘直通车’，不断加大‘耐心资本’的培育力度。”白彦锋说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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