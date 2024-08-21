徐佩玉 孙艺纯

江苏省南京市多所高校体育场馆近期对外开放。图为市民在南京特殊教育师范学院羽毛球馆进行训练。

徐 琦摄（人民视觉）

国家体育总局的全民体育现状调查报告显示，羽毛球是中国参与人数最多的体育运动之一，参与人口多达2.5亿。圆满收官的巴黎奥运会进一步点燃了中国运动爱好者对羽毛球的热情。

但是，许多人发现羽毛球涨价了。北京一家尤尼克斯直营店店员透露，尤尼克斯各型号羽毛球价格普遍上涨，部分型号涨了2倍。同时，由于羽毛球爱好者数量不断增长，店里很多型号都已卖断货。以该品牌AS-02型号为例，今年初该型号在电商平台上售价约为每筒75元，目前售价已上调至215元，涨幅高达186%。除尤尼克斯外，李宁、亚狮龙等品牌半年内多款产品涨幅在30%-50%之间。

王禾松是一名羽毛球爱好者，几乎每周末都会约上好友打球。他表示，近几个月明显感觉羽毛球涨价了，这也让他过起了“紧日子”。“原本打一下午得消耗一筒羽毛球，有毛片脱落或其他损耗的球就会直接丢弃，但现在掉两三片毛片的球都会接着用，甚至有时候把带来的球用完了就在羽毛球场捡其他人不要的球。”他说。

羽毛球为啥涨价？

据了解，羽毛球由球托和羽毛片组成，其中羽毛片是关键部分。优质的羽毛片通常采用鹅毛或鸭毛的优质部位刀翎制成，具有良好的飞行稳定性和耐用性，目前做一筒成品球最少需要200片刀翎。

一位安徽的羽毛片供货商表示，刀翎主要来自养殖超过50天的长日龄肉鸭，其近两年产量下降较为明显。“现在散户都去养出栏更快的鸭子了，成本低、效率高、能赚更多钱，没人想养长日龄的鸭子。”他说，白羽肉鸭通常35—40天出栏，不仅出栏快，养殖成本更低，养殖利润也更稳定，成了散户的“心头好”。但是这类肉鸭尚未长出刀翎，无法作为羽毛片的原材料。白羽肉鸭养殖量的增加，导致长日龄肉鸭养殖量下降明显，翎毛产量减少、收购难度加大。但同时，市场对翎毛的需求持续增加，因此其价格从2021年的每片约0.39元跃升至2023年的0.65元，涨幅高达66.7%。

面对涨价，羽毛球爱好者们纷纷开启“囤货模式”。羽毛球爱好者李婧说：“现在买球得果断，一犹豫又涨价了。最近我经常在各个网购平台上搜索羽毛球，只要发现价格合适的就会立刻下单‘囤货’。”因为担心球再次涨价，“囤球”成了大批羽毛球爱好者的选择，这也导致需求量进一步扩大，进而影响羽毛球的价格。

虽然涨价了，但人们对羽毛球运动的热情不减。笔者观察到，位于北京市朝阳区的大部分羽毛球馆在周末晚间时段的场地费均超过每小时100元，同比均有不同幅度上涨。但周末的羽毛球场地仍“一场难求”。羽毛球爱好者蔡宁表示明显感觉近年来羽毛球运动热度不断升高，他熟悉的羽毛球馆现在必须靠抢才能订到场地，羽毛球涨价并没有打消大家的热情。“尤其中国羽毛球队在巴黎奥运会取得佳绩后，不少朋友受到了感染，都来找我咨询球拍、球衣的选购建议。”

部分消费者将目光转向人造羽毛球。“尼龙球虽然球感差点、稳定性不太行，但价格便宜而且更耐打，适合业务爱好者偶尔玩玩。”李婧说，羽毛球是她和孩子的共同爱好，不会因为羽毛球的价格上涨就放弃这项运动，人造羽毛球是一种性价比较高的选择。

这也为相关厂家带来了市场机遇。“最近一个月生意特别火爆，几乎每天都有人咨询下单。”浙江一家运动品网店的负责人表示，今年以来，越来越多的顾客开始选择人造羽毛球，尤其是单枚价格约10元的热门款都卖断货了。

业内人士认为，这次羽毛球涨价也是加速相关制造企业转型升级的机会，应加紧研发新材料，抓住市场机遇。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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