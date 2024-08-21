人工智能机械臂发卡机器人正在向司机发卡。

蜀道高速集团供图

本报成都8月20日电 （记者李凯旋）近日，四川省首套高速公路入口人工智能机械臂“发卡机器人”和出口多方式自助缴费系统在巴广渝高速公路协兴收费站“上岗”。这是四川省内高速公路首次应用人工智能机械臂发卡机器人。

据介绍，该系统创新打造人工智能和机器人技术的应用场景，代替传统人工发卡、收费，有效提高了收费站通行效率，降低了一线收费人员劳动强度，也推动收费站向智慧化、少人化管理方向转变。

该系统通过配备激光传感器和视频人工智能设备，智能感知车辆高度、车窗位置、车辆停靠距离，并驱动机械臂将通行卡准确地递到司乘人员面前，实现取卡高度和距离的智能自适应，解决了停车位置随机、取卡难、车辆高度不一致等传统取卡方式难以处理的多个难题。

数据显示，机器人“上岗”后，入口车辆通行速度比人工发卡缩短1—2秒，通行效率提升近10%。出口机器人采用上下双托盘接住卡片，通过传送带对高速公路复合通行卡进行传输回收和读写，司机仅需将卡片投递至托盘，即可快速实现收卡读卡。

据了解，人工智能发卡机器人采用先进的图像识别和人工智能识别设备，对车牌和车型可进行二次核验，能够更加准确地识别车牌和车型，避免错误收费和漏收，融合超载超限治理等多种功能，方便特殊情况处理。系统还同步整合ETC功能，支持ETC车辆不停车通过。

同时，应对特殊情况方面，人工智能发卡机器人同样展现出优势。司机可通过设备上的“帮助”按钮与后台服务工作人员进行双向视频通话，远程解决各类问题，有效提高通行效率。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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