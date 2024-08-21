本报上海8月20日电 （记者沈文敏）上海海关最新统计数据显示：今年前7个月，长三角区域进出口总值超9万亿元，外贸规模再创新高。汽车、船舶、高新技术产品等高端制造出口亮眼，与共建“一带一路”国家等主要贸易伙伴往来日益密切，民营企业对外贸易主体地位更加稳固。

长三角区域高端制造业国际竞争新优势加速提升。据上海海关统计，今年前7个月，长三角区域外贸进出口总值达9.1万亿元，规模创历史新高，同比增长5.8%，占全国进出口总值的36.7%。汽车出口1806.3亿元，同比增长2.7%，占全国的39%；船舶出口1114.1亿元，同比增长79%，占全国的64.1%；高新技术产品出口1.2万亿元，同比增长4.4%，占全国的34.8%。

今年前7个月，长三角区域对共建“一带一路”国家进出口4.06万亿元，同比增长7.7%；对其他金砖国家进出口1.21万亿元，同比增长8.3%，分别占全国的34.7%和34.2%。

今年前7个月，长三角区域民营企业进出口4.89万亿元，同比增长9%，占外贸总值的53.7%，成为长三角外贸发展的重要力量。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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