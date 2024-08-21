本报海口8月20日电 （记者曹文轩）19日，在海口海关所属洋浦海关的监管下，一票来自泰国的国际中转日消品与海南本地的出口货物在洋浦港口岸国际中转集拼作业场地完成拆箱、分拣和拼箱作业，顺利通关放行。这是海南自贸港开展的首票国际中转集拼业务，该业务的落地实施标志着洋浦港口岸实现了国际中转集拼货全流程贯通。

国际中转集拼业务，是指经国际航线运输的境外货物在中转港拆箱、分拣后，根据不同目的港或不同客户，与本地货源一起拼装箱后再运输出境的一种港口物流业务，是衡量一个港口国际化程度和航运中心建设水平的重要指标。近年来，随着海南自贸港各项政策的逐步落地，港口作业流程不断优化，通关效率也得到持续提升，为国际中转集拼业务在海南落地创造了有利条件。

“以前我们的国际中转集拼货物主要安排在香港进行集拼，洋浦港口岸国际中转集拼业务的开通，让我们今后有了更多的物流选择，不仅大幅提高了物流效率，还降低了运输成本。”海南港航控股有限公司总经理林健说。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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