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广东佛山建立专业机构，打通科研端到市场端

让产业技术从实验室更快走向市场

本报记者 王云娜 姜晓丹
2024年08月21日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　从设备上取1毫升润滑油放进油液光谱仪，1分钟后就能得到该设备的“体检报告”……几年前，这种技术还停留在实验室，如今已经走进了市场，在铁路、航天等领域应用。

　　在广东省科学院佛山产业技术研究院（以下简称“佛山产研院”），展台上的油液光谱仪引人关注。

　　“油液光谱仪属于精密仪器，用于大型装备故障预警与诊断，此前依赖进口。现在，我们已经实现了国产替代，价格只有国外同等仪器的一半。”广东中科谛听科技有限公司董事长、中国广州分析测试中心分析测试仪器研究室主任张冠文说。2020年开始，张冠文与佛山产研院合作，携手推动油液光谱仪的市场化。

　　“2020年，我们去企业调研看到样机，觉得这项技术能转化落地，有市场潜力。”佛山产研院院长殷红军找到张冠文，商量如何让这项技术从“书架”走上“货架”，产生市场效益，两人一拍即合。

　　此前张冠文也尝试过转化，但并不顺利。“研究人员懂技术，但不擅长工程化开发、生产工艺设计、产品可靠性验证、生产环境测试等，做出来的产品很难满足市场需求，即使产品推向市场，团队管理、企业运营也很难跟上。”张冠文说。

　　张冠文的顾虑在佛山产研院的帮助下逐一解决。产品不符合市场需求，佛山产研院就依托精密仪器中试验证平台，将处在试制阶段的新产品转化到生产过程，帮助创业团队打通科研成果转化的“最后一公里”。

　　不懂做企业，佛山产研院就派出技术经纪人团队，为企业提供“伴随式”孵化服务，推动团队落地佛山高新区禅城园，实现批量化生产，并获得佛山高新区高技术产业化创业团队立项。

　　如今中科谛听生产的油液光谱仪已是第六代产品，张冠文凭此获得全国机械工业设计创新大赛决赛铜奖，企业实现快速发展。

　　张冠文的圆梦并非个例。作为广东省科学院在省内设立的首个地方产业技术研究院，佛山产研院自2018年成立以来，初步建立起以市场为导向，以企业为主体，由技术经理人运营，利益共享的科技成果转化机制，让一批市场效益好、科技含量高的产业项目在佛山落地集聚，目前已累计孵化111家科技企业。

　　“科研成果落地难、转化率低，一直是困扰业界的难题。佛山产研院依托丰富的产业集群优势，打通科研端到市场端，取得了明显成效，是一次有益探索。”中国科学技术发展战略研究院研究员丁明磊说。

　　近年来，广东在平台建设、机制创新、人才培养等方面下功夫，加速科技成果转化。2023年，广东全省技术合同认定登记金额超4400亿元，约占全国1/10，科技成果转化活跃度不断提升。广东省科技厅党组成员、副厅长梁勤儒说，广东将进一步以科技创新推进产业创新，推动科技产业互促双强，加快培育新质生产力，加快建设具有全球影响力的产业科技创新中心。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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