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中车，三个数字没想到（观象台）

李心萍
2024年08月21日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　从高铁到风电、储能、汽车等行业，中车全都表现优异。中车的成功跨界得益于既专又多：专，体现在深耕高铁技术、持续研发、保持领先；多，则在于保持市场敏锐度，尽可能将高铁技术延伸拓展到更多领域

　　

　　风力发电机销量稳居国内第一、储能装备2023年中标量排名国内第一、汽车减振及轻量化销售规模全球第三……这些成绩属于一家轨道交通装备制造商——中国中车。

　　长期以来，应坚持专业化发展，还是多元化发展，企业界莫衷一是。从高铁到风电、储能、汽车等行业，中车全都表现优异，背后有何秘诀？

　　中车“跨界”的一个显著特点，是“形散而神不散”。乍看行业不少，细看这些行业技术均有共通之处。

　　先看风电。风力发电的过程是将风能转化成机械能，再转变为电能，而高铁制动的过程也是将机械能转化成电能，二者如出一辙。因此，风力发电机又被中车称为“立起来的高铁”。出于这一考虑，中车依托“铁路机车交流电机”试验平台，研制出国内首个自主化风力发电机，并一步步占领市场。如今，中车已拥有国内布局最全的风电装备产业链，累计交付风电整机超过1.3万台。

　　再看新能源汽车。其与高铁均走电，在电驱系统方面有不少共同点、相似点。中车将高铁核心技术进行平移和突破，打造自身的纯电、混电两大电驱动系统集成平台，成功跻身我国汽车电驱系统领域的领军企业。

　　中车“跨界”的另一突出特点是牢牢掌握核心技术。高端装备往往以高新材料和技术为依托。中车依托轨道交通装备研发，攻克、掌握了一批关键核心技术，并不断将这些技术发扬光大，应用到更多行业、领域。

　　以减振材料为例。提到复兴号动车组列车，大家对“高铁立硬币”津津乐道。其背后，橡胶和金属结合组成的空气弹簧等减振装置发挥了关键作用。它“藏”在高铁车体下方，消纳来自转向架和底部轨道的振动。当初，为了啃下这个技术“硬骨头”，中车花费了七八年时间，历经千难万难，才生产出性能优异的空气弹簧，并将其推广到全球90%以上的轨道交通主机厂。不过，中车没有满足于此，而是持续研发创新，果断走出高铁、地铁等“舒适圈”，不断拓展橡胶减振产品应用场景，将这一技术“吃干榨尽”。如今，无论是在汽车还是在港珠澳大桥、深中通道等重大工程里，都能见到中车减振材料的身影。

　　不难发现，中车的成功“跨界”得益于既专又多：专，体现在深耕高铁技术、持续研发、保持领先；多，则在于保持市场敏锐度，尽可能将高铁技术延伸拓展到更多领域。观察经济社会发展，类似的成功案例还有不少：华为，依托网络技术、云计算、芯片及智能化方面的技术优势，成功跨界新能源汽车行业；铁建重工，凭借强大的装备制造能力，既能造盾构机也能造采棉机。

　　当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，市场环境千变万化。这既需要企业保持定力，甘于坐冷板凳，钻研产业难点、产业前沿问题；也要求企业抬头看路，及时抓住市场机遇，挖掘新的增长空间。拥有“三个没想到”的中车，给更多企业高质量发展以启示。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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