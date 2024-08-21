本报记者 林丽鹂 黄晓慧 王欣悦

广西壮族自治区柳州市柳江河畔，夜幕下的窑埠古镇流光溢彩，游客络绎不绝。

黎豪图摄

重庆市南岸区南滨路夜市，市民前来休闲游玩。近年来，重庆深入挖掘地方特色，大力推动商旅文体融合发展，着力打造夜经济，成为重庆培育建设国际消费中心城市的新引擎。

李洪波摄

当前，夜经济蓬勃发展。品美食、逛夜市、赏美景，人们在夜晚开心游玩，享受休闲时光。

夜经济是城市商业的重要组成部分，一头连着居民生活，一头连着经济发展。国务院近日印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，“推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展”。夜经济有哪些新变化？如何促进夜经济更好地发展？记者进行了采访。

丰富消费业态

从以餐饮、购物为主，向融合文旅、娱乐等多业态转变

周末夜晚，在重庆江北区观音桥街道九街的开放舞台上，人们唱歌、跳舞，好不热闹。“听音乐、品美食、买东西……晚上的九街就是不夜城。”90后重庆市民陈琪说。

“发展夜经济，首先要丰富供给。”重庆九街文化产业集团有限公司运营总经理邱月朗说，“这里以前只是‘餐饮一条街’，后来引入品牌店、民谣吧等业态，人气更旺了。”观音桥街道办事处副主任刘萌萌说：“夜经济不只是餐饮消费，我们努力构建多元消费场景、丰富消费体验。”

走入与九街一街之隔的北仓文创街区，在24小时营业的北仓图书馆里，许多年轻人正在安静地读书。这里的夜间集市以文艺为主题，吸引了一批文创青年。“年轻人喜欢九街的热闹，也热爱北仓的宁静。”重庆北仓文创集团创始人李传波说。

我国夜经济蓬勃发展，正从传统的以餐饮、购物为主的夜市，向融合文化、旅游、娱乐等多种业态的夜间文旅消费集聚区转变。暑期，各地抓住出游黄金期，聚焦夜间文旅消费场景，因地制宜，推出丰富多样的夜间消费活动，为消费市场注入新活力。

天津启动“津夜有你·第五届天津夜生活节”，围绕夜购津货、夜品津味、夜游津门、夜赏津曲等主题，举办100余场商旅文体融合的休闲体验活动。辽宁沈阳市探索夜经济多元业态融合，举办首届中医药文化夜市，人们跟随专业老师学习八段锦、五禽戏、太极拳。河北石家庄市深度融合夜娱、夜旅、夜体等业态，开展趣味运动项目，吸引市民参与。

城市夜间消费丰富多彩，乡村的夜经济也别具特色。在湖北咸宁市咸安区大幕乡白云山的山顶上，“帐篷客”烧烤露营、观星摄影、避暑纳凉。在甘肃平凉市灵台县王家庄村，篝火晚会、夏夜“村BA”等活动热闹举办。在贵州安顺市镇宁县城关镇水井村，当地农户依托千亩秀美荷塘发展特色夜经济，吸引游客赏荷纳凉，品尝荷花酥、藕粉等特色小吃。

“夜经济亮点频出，文创夜市、美食夜市等主题特色夜市，丰富了夜间消费供给；夜间书店、夜间博物馆等通过与科技和文旅等产业融合，形成新消费模式，这些都满足了消费者个性化、多样化的需求。”工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林说。

完善公共服务

加强精细化管理，提升城市公共服务水平

傍晚，上海静安区南京西路商圈的茂名北路限时步行街上，人流熙攘，路边商户的外摆餐椅上坐满了顾客。“晚餐时间，门前座位总是最早被预订出去。”鹅岛精酿啤酒餐厅店长唐小亮告诉记者。丰盛里物业管理部门总经理胡霏说：“夜食、夜享、夜游等多元夜间经济业态吸引了更多消费者。”

前不久，欧洲杯和巴黎奥运会两大体育赛事给丰盛里的商家带来客流高峰。一些酒吧、餐厅周末的最晚营业时间从凌晨1时延至3时。但发展夜经济，商圈附近居民难免受到夜间噪声、灯光、油烟等困扰。如何降低对周围环境的不利影响？各地在出台举措发展夜经济的同时，加强精细化管理，完善公共服务，促进夜经济持续健康发展。

“相关部门与丰盛里、吴江路步行街相关企业单位、商户代表沟通磋商，达成‘泔水集中收纳’‘露天经营区域划定’‘夜间LED统一亮度’‘夜间禁放外放音响广告’等多个精细化管理规定。”上海静安区南京西路市场监管所监管组长梁辰介绍。

为了减少扰民，街区物业管理公司也积极配合各部门加强管理。胡霏说：“我们组织成立了商圈商铺自治委员会，遵照管理公约，商铺自治互查，比如外摆位不能超出范围，及时打扫外摆位上的餐余垃圾，物业加强巡逻检查，大家形成良性共治。”

重庆江北区观音桥街道不断优化营商环境，畅通政企沟通渠道，增强企业经营活力；通过组织项目运营方及商家签订《大九街文明经营公约》，建立街警企三方联动机制，护航街区持续健康发展。“未来将持续优化夜经济环境，加强基础设施建设，提升公共服务水平，让游客与市民在享受夜生活的同时，拥有安全、舒适、便捷的体验。”江北区商务委相关负责人说。

中国人民大学公共管理学院教授许光建认为，相关部门和企业要同夜经济聚集地区的社区居民多沟通，通过走访、小型座谈会等形式经常向周边居民征求意见，及时解决居民关心的问题，打造邻里关系友好的夜经济，通过发展夜经济，提升城市公共服务水平。

运用智能技术

用现代科技改善消费体验，让夜经济成为智慧经济

夜幕降临，在江苏连云港市的一处海岸沙滩上，一场海边音乐会吸引广大市民接踵而至。

直播架、收音麦克风一应俱全，连云港市市民周雅正在用手机网络直播今天的音乐节：“晚上是直播的黄金时间段，我用5G网络直播，没有卡顿，效果很不错。”

“怕孩子晚上下水游泳着凉，点了几杯热姜茶和一份小食，没想到十来分钟就送到了。”连云港市市民余梦莹在海边铺上野餐垫，享受着亲子时光，“现在出来玩，不用准备太多东西，手机随时能搜索下单，配送很方便。”

夜经济发展与互联网、电子商务密不可分。盘和林说：“夜经济与即时零售、社区电商等多种新业态融合发展，消费基础设施更齐全、供给质量更高，更好地满足了消费者夜间消费需求。”

美团、大众点评数据显示，7月1日至8月12日，夜间餐饮堂食订单量同比增长36%，小吃、火锅、特色菜是夜间消费热门。19时至21时是夜间消费的高峰时段，夜间休闲玩乐消费占全天消费的四成；20—35岁的消费者占78%，是夜间消费的主力军。县域地区的夜间消费也很活跃，不少休闲酒吧进入县域经营。

互联网、大数据等新技术同样提升了夜经济的管理和服务水平。辽宁沈阳市将夜市食品安全监管纳入“沈阳市市场监管局智慧监管”一体化平台，通过手机终端实现全覆盖智慧化监管。

在沈阳彩塔夜市，一名市场监管执法人员一边查看食品摊贩的备案信息、信用风险分类等级、从业者健康证明及食品安全防护措施、食品及原材料的采购票据和摊位卫生情况等，一边通过手机终端上的监管APP勾选检查项目进行记录，整个过程用时不到5分钟。

“用智慧监管平台对食品摊贩进行检查，非常方便。”沈阳市市场监管局食品流通处工作人员张兆宇告诉记者，“不用随身背着检查文书，更省去了整理归档的麻烦，同时将食品摊贩纳入信用风险分类管理，监管效率大大提高。”

智慧化监管也方便了广大经营主体。一名摊主说：“现在不用手写填表，食品安全检查时间缩短了不少，基本不耽误接单。”

许光建说：“夜经济的发展搭上‘互联网+’快车，要积极运用‘互联网+’和大数据等新技术，提升夜经济的新技术元素，为经营者和商户创新业务模式提供更好的平台，让夜经济成为智慧经济。”

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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