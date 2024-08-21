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进一步优化和扩大养老服务供给（市场漫步）

齐志明
2024年08月21日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的养老服务市场，鼓励和支持社会力量参与提供养老服务

　　

　　近日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，要求“推进公共空间、消费场所等无障碍建设，提高家居适老化水平”“加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。

　　随着我国人口老龄化进程加快，养老服务需求日益增长。促进养老服务消费、发展银发经济，是关爱老年群体、提高人民生活品质的题中应有之义。

　　这些年，我国积极推动养老事业和养老产业协同发展取得明显成效。同时也要看到，我国老年人口众多，养老服务需求总量大，多层次、多样化、个性化的养老服务需求加速涌现，不同地区养老服务发展还存在不充分、不平衡现象。要进一步优化和扩大养老服务供给，加快释放养老服务消费潜力，切实提升老年人生活品质。

　　扩大高水平供给，提升服务质量。进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，推动助餐、助浴、助医、助洁、助行、助急和探访关爱等各类服务发展。在居家养老上，要补齐老旧小区养老服务设施短板，开展居家适老化改造，建设家庭养老床位。在社区养老上，要加强乡镇（街道）区域养老服务中心、社区嵌入式养老服务机构建设，构建“一刻钟”养老服务消费圈。在机构养老上，持续优化养老机构床位结构，支持护理型床位建设，提供专业照护服务。积极培育壮大养老服务经营主体，增加老年用品、服务品牌等各方面有效供给，推动养老服务市场提质扩容。

　　拓展新场景，培育新业态。科技发展和产业变革加速演进，新技术手段不断涌现，这为养老服务市场提质升级创造了条件。要创新“智慧+”养老新场景，运用智能技术为老年人提供更加精准的服务，完善智慧健康养老产品和服务推广目录，丰富老年人消费选择。因地制宜发展“养老+”新业态，推动养老服务与物业、家政、医疗等行业融合发展，实现“一站多能”“一点多用”。

　　数据显示，截至2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口比重达到21.1%。要加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的养老服务市场，进一步鼓励和支持企业等社会力量参与提供养老服务。加大财政金融支持力度，落实养老服务领域税费优惠政策，更好满足养老服务机构融资需求。提升适老化改造水平，加强养老服务消费市场监管，切实保障广大老年人合法权益，让老年人安心养老、放心养老。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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