齐志明 王馨玉

“这盆金银花盆景，160元包邮到家，平时是观赏盆景，开花时能摘下泡茶喝。”近日，在江苏宿迁市宿豫区曹集乡曹家集社区的金银花直播基地，主播陈倩倩向观众推介金银花产品，吸引不少消费者购买。

为发展壮大金银花产业，曹集乡采取“支部+合作社+农户+企业”的全链条发展模式，统一购置苗木、指导技术、收购烘干和加工销售。“我们创新推出金银花盆景、金银花小罐茶、金银花露等产品，大力探索电商产业发展模式，开展田间地头直播和种养授课直播等，实现线上线下融合发展，有效开拓了市场。”曹集乡党委书记周玲玲认为，产品销路畅，生产干劲足。乡里将继续开发有前景的商品，打造集旅游、品鉴、研学于一体的产业园，推动金银花产业创新发展。

农村流通体系连接城乡生产和消费，在促进农民增收致富、推动城乡融合方面发挥重要作用。各地区围绕搞活农村流通，积极推动资源要素向农村市场倾斜，提升乡村产业发展水平，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，多措并举提升农产品流通效能。

补齐县乡村物流设施短板。商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛建议，科学谋划县域交通物流设施布局，加快推进县、乡、村三级物流节点建设。同时，支持各类流通经营主体加强市场化合作，健全完善县域公共配送中心，实现统一采购、仓储、分拣、运输、配送。

加强农产品仓储保鲜冷链设施建设。全国供销合作社系统建设从“田头到餐桌”的公共型农产品冷链供应链服务体系，助力特色优势产业形成集群。中华全国供销合作总社有关部门负责人表示，要继续统筹规划、分级布局农产品冷链物流设施，着力完善农村冷链仓储、冷链配送网络等，积极构建高效顺畅、贯通城乡的农产品冷链物流体系。

强化农村流通数字赋能。在湖北丹江口市汉江村，菜农通过合作商与美团小象超市达成长期合作，让红薯叶等特色农产品有了更稳定的销路。北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为，要大力实施农村电商高质量发展工程，推进“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，进一步畅通农产品流通渠道。

专家表示，各方要加力建成设施完善、集约共享、安全高效、双向顺畅的农村现代商贸网络、物流网络、产地冷链网络，稳步推进流通企业数字化转型，加快发展新业态新模式，推进农村现代流通体系建设取得新成效。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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