刘涛 陈丽芬

随着我国经济进入高质量发展阶段，服务消费日益成为人民对美好生活需要的集中体现。日前，《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）发布，提出6方面20项重点任务。这是我国首次专门就服务消费作出系统部署的政策文件，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要举措，为今后一个时期服务消费高质量发展提供了指引和支撑。

一、促进服务消费高质量发展是提高人民生活品质的必然要求

当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民群众期盼有更好的教育、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更丰富的精神文化生活。这些都与服务消费紧密相关。

人们对服务的消费从自给到市场化购买、从低层次到高层次、从占日常消费的很小比例到占据主导，是经济发展的客观规律。美国、日本等发达国家在人均GDP超过1万美元后，都经历了服务消费的快速增长期。2023年，我国人均GDP超过1.2万美元，服务消费也呈较快增长态势，居民人均服务消费比上年增长14.4%，增速快于居民人均消费5.2个百分点，占人均消费的比重为45.2%；2024年上半年，居民人均服务消费同比增速快于人均消费2.4个百分点，占比进一步升至45.6%。促进服务消费高质量发展，符合消费升级要求，有利于提升消费层次，更好满足个性化、多样化、品质化服务消费需求，增强人民群众的获得感和幸福感。

服务消费涵盖的内容非常广泛，《意见》抓住主要矛盾，针对高品质服务供给不足和群众关心的服务质量问题，提出了一系列政策着力点。对于餐饮住宿、家政服务和养老托育等基础型消费，《意见》强调挖掘潜力，提出要培育名菜、名小吃、名厨、名店，打造“美食名镇”、“美食名村”，培育一批中高端酒店品牌和民宿品牌；推进家政服务品牌建设；支持依法依规利用空置场地新建、改扩建养老托育机构，推动降低运营成本等。对于文化娱乐、旅游、体育、居住等改善型消费，《意见》强调激发活力，提出要提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量；提升交通运输服务品质，完善立体换乘、汽车租赁等服务，便利旅客出行；鼓励举办各类体育赛事活动；推广智能安防、智慧停车、智能门禁等新模式，提升社区服务水平和居住体验等。

二、促进服务消费高质量发展是提高人力资本质量的重要举措

消费是人自身的再生产过程，也是人力资本的积累过程。特别是教育、健康消费带有明显和有意识的投资特征，关系到人力资本的形成和人的发展，这方面的支出越来越被视为人力投资，甚至比物质投资更重要。近年来，我国居民教育、健康消费保持较快增长。促进服务消费高质量发展，有利于促进人力资本积累，提高劳动力素质，为发展新质生产力提供坚实的人才支撑。

为此，《意见》明确指出要激发教育和培训消费活力、培育壮大健康消费，提出要推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，建设高水平职业学校和专业，指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务，鼓励与国际知名高等院校在华开展高水平合作办学；培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策，支持医疗机构开展医养结合服务，支持中医药老字号企业发展，提升养生保健、康复疗养等服务水平，强化零售药店健康促进、营养保健等功能。

三、以场景创新、环境优化进一步激发服务消费潜能

服务消费的特点是生产与消费同步进行、直接互动，消费者更看重这一过程带来的体验感和情绪价值，这就使得消费场景和环境成为影响消费意愿的主要因素。

在创新消费场景方面，《意见》结合大数据、人工智能等数字技术创新和应用的实际，提出要围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费季系列促消费活动，推动步行街改造提升，加快城市一刻钟便民生活圈建设，完善县域商业体系，健全城乡服务消费网络等；还提出要构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。

在优化消费环境方面，《意见》明确指出加强服务消费监管，强调双管齐下，提出在严厉打击虚假广告、网络欺诈、泄露信息等行为的同时，探索恶意索赔处置工作机制，打击以投诉举报为名的敲诈勒索行为，维护良好营商环境和经营者合法权益。

值得注意的是，《意见》提出的不少政策措施，是贯彻落实党的二十届三中全会精神的具体体现。例如，《意见》提出要持续深化电信、教育、养老、医疗、健康等领域开放，推动科技服务、旅游等领域开放举措全面落地，是三中全会部署的深化外商投资和对外投资管理体制改革的具体化；提出要完善文化、旅游、餐饮住宿、家政服务、养老托育、家居家装、商务服务等领域标准，是三中全会部署的推进服务业标准化建设的细化落实。

促进服务消费高质量发展是一项涉及面广的系统工程，需要加强统筹协调，推动政策扎实落地，不断优化和扩大服务供给，提高人民生活品质和人力资本质量，为经济高质量发展提供有力支撑。（刘涛，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员；陈丽芬，国务院发展研究中心市场经济研究所研究员）

(责编：曹淼、李源)

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